Artista leva universo do anime à exposição em Caratinga

CARATINGA– A paixão pelo universo dos animes, que começou ainda na infância, se transformou em expressão artística e hoje ganha espaço em uma exposição aberta ao público em Caratinga. A ilustradora Camila Xavier Viana de Paiva, de 35 anos, natural de Santa Rita de Minas, apresenta seus trabalhos na Casa Ziraldo de Cultura, reunindo obras que transitam entre o artesanal, o contemporâneo e o universo da cultura pop japonesa.

Segundo a artista, o interesse pelo desenho surgiu cedo, mas foi na adolescência que o anime passou a influenciar diretamente sua trajetória. “O meu início de anime foi aos 12 anos de idade e eu começava a desenhar desde pequena já com anatomias e depois eu fiz a faculdade da Univale, em Governador Valadares, e me inspecionei em desenhar anime, na ilustração básica. E aí eu me formei e, graças a Deus, eu virei uma ilustradora”, relata.

A construção do estilo artístico de Camila passa por diferentes referências, que vão desde grandes nomes da animação até mangás conhecidos. “O que mais influenciou no meu trabalho é o Miyazaki, e também os mangás como Kurochitsuji, e outros diferenciados”, explica.

Entre essas influências, uma em especial carrega um significado mais profundo. “Ah, tem! Kurochitsuji! Porque ele é um anime que reflete tanto a melancolia, mas tanto a superação de uma pessoa e os atalhos que a gente tem na vida, que a gente não pode perder as esperanças das coisas difíceis. Por mais que seja difícil, você tem que fazer o possível para ficar tudo bem, que tenha muita esperança, e a gente sai lá na frente”, destaca.

Além da estética inspirada no anime, a artista também incorpora diferentes técnicas e materiais em suas produções, incluindo a reutilização de suportes. “Sim, eu sou designer gráfico e pintora. Eu uso trabalho com quadros a tecido e quadros recicláveis, que são quadros já usados e, com eles, eu uso e faço artes em cima dos mesmos”, afirma.

Ela detalha ainda o processo criativo: “O trabalho que eu faço são quadros grandes de pano, artesanal e tinta acrílica, tinta PVA e outras tintas, até mesmo de tecido. E usamos também alguns marcadores em certas partes também e espaço de tintas brilhosas também e até mesmo spray”.

Para Camila, o anime já ultrapassou barreiras e se consolidou como uma forma legítima de arte e expressão. “Ele é reconhecido. O anime é um mundo que expande a alegria das pessoas. Não só alegria, expande também o modo criativo, o modo que pode ensinar coisas boas para você. Os animes são baseados tanto na faixa etária infantil, adolescente e adulto, mas quem vê um anime não vê só um desenho ali, vê uma inspiração, vê uma história emocionante e vê também alguns fatos da vida que a gente pode aprender”, pontua.

A exposição, segundo a artista, busca proporcionar uma experiência afetiva ao público. “Representa um espaço de alegria, um espaço de companheirismo, tanto que todo mundo que entrou aqui na Casa de Ziraldo essa semana foi com um sorriso no rosto, tanto olhando as artes impressas quanto as artes artesanais e também alegria, porque aqui tem vários personagens que cada um gosta”, comenta.

A mostra segue até esta sexta-feira (27), na Casa Ziraldo de Cultura, em Caratinga, com visitação das 8h às 17h. “Venha conhecer! Veja nossa exposição de anime e se divirta! Seja muito bem-vindo! ”, convida a artista.