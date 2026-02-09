Aniversário vira emoção com visita surpresa da PRF em Caratinga

CARATINGA- Uma visita inesperada transformou o aniversário de um garoto em um momento inesquecível em Caratinga.

No entardecer do último sábado (8), a comemoração dos 10 anos de Moisés ganhou um brilho especial com a chegada surpresa de policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Fã declarado da corporação, o aniversariante escolheu uma festa temática dedicada à PRF — e teve o sonho de ver a viatura de perto realizado.

Ao som da sirene, a cena emocionou familiares e convidados. As crianças correram para a rua para recepcionar os policiais, que fizeram questão de interagir com todos, tirar fotos e mostrar o interior da viatura, explicando detalhes do trabalho realizado nas rodovias federais.

Desde muito pequeno, Moisés demonstra admiração pela PRF. Segundo a família, ele aprendeu sozinho a diferenciar a Polícia Rodoviária Federal das demais forças de segurança e não esconde o desejo de, no futuro, vestir a farda e seguir carreira como policial rodoviário federal.

Para os policiais que participaram da surpresa, a ação vai além de um gesto simbólico. Ela reforça o compromisso da PRF com a cidadania, a educação e a aproximação com a comunidade, inspirando crianças e adultos e fortalecendo a imagem da polícia como parceira da sociedade.

O que era “apenas” uma festa de aniversário acabou se tornando uma memória marcante — daquelas que, para Moisés, podem até ajudar a definir o caminho que ele sonha trilhar no futuro.