CIDADE Casa Auxiliadora comemora Dia das Crianças

CARATINGA – Com a frase “Mantenha sempre viva a criança que existe em você”, a Casa Auxiliadora comemorou o Dia das Crianças, na última quarta-feira, 13. A ideia da loja de materiais de construção foi fazer um dia mais divertido para seus clientes e colaboradores, com música infantil, pipoca, algodão doce e bombom. “É importante que a gente leve para a vida adulta um pouco da essência da criança. Nunca podemos deixar de nos divertir e de ser bons.”, destaca Sandra Corrêa Côrtes, proprietária da Casa Auxiliadora.

A comemoração do Dia das Crianças também aconteceu no Lar dos Meninos. A já tradicional visita da equipe Casa Auxiliadora foi ansiosamente aguardada pelos garotos. “Há algum tempo temos feito visitas periódicas aos meninos, principalmente em datas comemorativas, com o Dia das Crianças, Natal e Páscoa. São momentos de lazer muito agradáveis para todos nós”, conta Camila Corrêa Cortes, gerente comercial da Casa Auxiliadora.