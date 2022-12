Mãe e filha ficam presas em agência bancária

CAIXA acionou equipe de segurança e destaca que agência Caratinga tem fechamento automático a partir das 22h

CARATINGA- Na noite dessa terça-feira (6), por volta das 22h30, uma pessoa, através do telefone de emergência 193 pediu ajuda aos bombeiros militares afirmando ter visto uma mulher e uma criança presas no interior da agência bancária Caixa Econômica Federal de Caratinga, no saguão dos caixas eletrônicos.

Ao se aproximar e conversar com mulher, essa pessoa teve a informação de que a cliente dentro da seção de caixas eletrônicos não percebeu que as portas de acesso foram fechadas.

Após contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do banco, os bombeiros foram informados que equipe de segurança da agência seria acionada para abrir a porta sem a necessidade de arrombamento.

No local estavam mãe de 41 anos e a filha de seis anos conscientes e orientadas, que foram acalmadas pela equipe dos bombeiros, que permaneceu no local conversando com as vítimas por cerca de15 minutos até chegada da equipe de segurança. Após abertura da porta de acesso aos caixas eletrônicos, mãe e filha foram liberadas dispensando encaminhamento ao atendimento médico.

Por meio de nota à reportagem, a CAIXA informou que acionou a equipe de segurança do banco assim que tomou conhecimento do caso e as clientes foram liberadas minutos após ao fato. “Esclarecemos que a porta do autoatendimento da agência Caratinga tem fechamento automático a partir das 22h. O acontecimento não prejudicou o atendimento na unidade, que funciona normalmente nesta quarta-feira (07/12)”.