Projeto idealizado pela Liga Caratinguense de Desportos, em parceria com a Associação Korion e Polícia Militar realiza entrega de carteirinhas e diplomas

CARATINGA- No último sábado (10), familiares participaram da entrega de carteirinhas da Federação Mineira de Taekwondo e diplomas do primeiro exame de faixa do projeto Cidadão do Bem.

O projeto nasceu da necessidade de oferecer oportunidade para meninos e meninas da comunidade do bairro Aparecida ocuparem o tempo com atividade esportiva. Foi idealizado pela Liga Caratinguense de Desportos, em parceria com a Associação Korion de Desportos e Polícia Militar, através do 62° Batalhão. Atualmente, cerca de 40 crianças de cinco a nove anos são atendidas, recebendo aulas ministradas pelo mestre Marcelo Cardozo, 6° DAN, responsável pela formação de diversos professores faixas pretas ao longo de décadas.

Durante o evento, mestre Marcelo Cardozo fez questão de ressaltar a importância da participação das famílias no processo de aprendizagem. Agradeceu a confiança dos pais e pediu que continuem apoiando e acompanhando seus filhos.

Em nome da Polícia Militar, capitão Walace ressaltou o compromisso da PM em trabalhar para uma sociedade mais justa e segura. Lembrou dos diversos trabalhos e da importância de incentivar projetos como esse.

O presidente da Liga Caratinguense de Desportos Rogério Silva, falou sobre o processo para se criar o projeto, a necessidade de parceria com a iniciativa privada e lamentou ainda a ausência do apoio do Poder Público mesmo depois de um ano do projeto Cidadão do Bem.

Para 2025, a pedido de muitos pais, provavelmente novas turmas serão criadas com objetivo de atender jovens até 15 anos. LCD, Korion e PMMG estão avaliando a possibilidade.