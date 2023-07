Ciclista morre atropelado no centro de Ipanema

IPANEMA – Um acidente fatal foi registrado nesta segunda-feira (10) no cruzamento da rua Felipe dos Santos com avenida 7 de Setembro, no centro de Ipanema. O ciclista Anivaldo da Silva Pacheco, 62 anos, foi atropelado por um caminhão.

Uma câmera de segurança captou imagens do acidente. Populares disseram que o caminhão parou no sinal, quando o sinal abriu, o motorista do caminhão iniciou a conversão para entrar na avenida e o ciclista seguia à direita do veículo. Pelas imagens, é possível perceber que o senhor na bicicleta está fora do campo de visão do motorista, sendo atropelado pelo caminhão.

Anivaldo ainda chegou a ser socorrido com vida, mas morreu durante atendimento médico realizado no pronto-socorro de Ipanema.

Informações: Portal Caparaó