Ciclista morre atropelado em rodovia no Norte de Minas

O empresário e ciclista Carlos André Soares de Souza, conhecido como “Dé Bike”, de 43 anos, morreu na manhã deste domingo (7/5) depois de ser atropelado por um Fiat Palio quando pedalava no acostamento da MGC 135, entre Montes Claros e Mirabela, no Norte de Minas.

O atropelamento aconteceu na MGC-135, a poucos quilômetros da saída de Montes Claros para Mirabela, perto da pedreira Cros. De acordo com testemunhas, o ciclista Dê Bike estava a frente de um grupo de seis, que seguiam no acostamento da rodovia, em “fila indiana”.

Ele tinha se distanciado do restante do grupo quando foi atropelado por um motorista do Fiat Palio, que teria dormido no volante e perdido o controle da direção. Embora testemunhas tenham dito que o veículo teria invadido o acostamento, ao ser interrogado por policiais militares que registraram a ocorrência, o motorista do carro negou essa versão.

Ele alegou que, em determinado momento, o ciclista entrou na sua frente, na sua mão de direção e ele acabou atingido a traseira da bicicleta. Foi feito o teste do bafômetro,que não constatou o uso de álcool pelo condutor do carro.

Ao ser atingido, o ciclista teria fraturado o pescoço. Colegas dele tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) constatou a morte da vítima no local.

O acidente fatal com o Dé Bike causou grande repercussão em Montes Claros, com cobrança nas redes sociais por mais segurança e respeito ao ciclistas no trânsito, especialmente, nos trechos rodoviários.

