Ciclista caratinguense segue se destacando em competições de MTB

DA REDAÇÃO- Com a retomada gradativa dos eventos esportivos, o atleta Gustavo Vilela de Moraes Júnior segue representando Caratinga nas competições de mountain bike em 2021.

No dia 31 de janeiro, o atleta participou do “Peguinha do Goiaba” em Caratinga terminando em 3º lugar geral. Já no dia 19 de abril, o atleta esteve em Teixeira de Freitas, na Bahia, onde obteve o 2º lugar geral na “Maratona do Espigão – Trilha das Pedras”. Ainda no município de Teixeira de Freitas, no dia 17 de maio participou do XCO Sítio Nunes, terminando a prova em 1º lugar na categoria Elite.

Finalizando o primeiro semestre de competições em 2021, Gustavo Júnior participou nesse final de semana (03 e 04/julho) em Carandaí/MG da Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB), uma das competições mais importantes do mountain bike no Brasil e homologada pela Confederação Brasileira de Ciclismo finalizando o evento em 21º posição na categoria super elite e 6º posição na categoria sub-23. Gustavo Vilela Júnior agradece o apoio do Programa Bolsa Atleta Caratinga pelo suporte nas competições.