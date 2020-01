Chuvas fortes deixam parte da cidade de Bom Jesus do Galho embaixo d´água

BOM JESUS DO GALHO – A chuva que cai sobre o município desde a última quarta-feira (22) e que ganhou mais força na madrugada de sábado (25) deixou muitas regiões da cidade embaixo d´água.

Várias ruas estão alagadas, dentre as quais as situadas às margens do rio Sacramento que corta a cidade. Nessas vias, as casas foram inundadas deixando moradores desabrigados.

Desde a zero hora deste sábado (25), a prefeitura mantém uma equipe trabalhando para solucionar os problemas ocasionados pela tempestade. “À meia-noite da sexta-feira, já estávamos em alerta, monitorando o volume das águas do rio e comunicando à população sobre os riscos eminentes de uma inundação, pedindo às pessoas que se deslocassem das áreas de risco para locais seguros. Pela manhã, a chuva inundou a cidade. Então, intensificamos o monitoramento e passamos a ajudar na retirada das vítimas das enchentes de suas casas”, relata o prefeito municipal, Willian Batista de Calais, que mobilizou todos os seus departamentos para colaborar com as ações de solidariedade aos atingidos pelos alagamentos.

Operada há dez dias de uma fratura de fêmur ocorrida no Natal de 2019, Honória Braz, de 81 anos, moradora da rua Kyle Batista, conta que perdeu setenta por cento de tudo que tinha. “Graças a Deus, não perdi minha vida. Com fé, vou recuperar as perdas materiais”, comentou a idosa, que foi resgatada por uma equipe de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para o Centro Municipal de Saúde.

Além do apoio da Prefeitura, as vítimas das chuvas estão contando com a solidariedade de igrejas locais que se dispuseram a abrigar essas pessoas até que possam voltar para casa ou se acomodar na residência de familiares e amigos.

CAMPANHA

A Prefeitura deu início a uma campanha para arrecadar doações para os desabrigados. “Muitas pessoas perderam tudo, e toda ajuda será muito bem-vinda. Vamos nos unir em uma corrente do bem e ajudar as vítimas das chuvas, seja com alimentos, roupas, agasalhos, utensílios domésticos, materiais de limpeza, de higiene pessoal, com o que for possível”, frisa Willian.

Os pontos de coleta dos donativos funcionam nas igrejas católicas e Batista Missionária.

SERVIÇO

O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para estes dias um volume de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia em várias regiões. Por isso, a Defesa Civil recomenda à comunidade que, em caso de tempestades, desligue aparelhos elétricos quadro geral de energia, observe alteração nas encostas, permaneça em local abrigado, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos, em caso de situação de inundação.

Assessoria de Comunicação