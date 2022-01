Chuvas devem diminuir na próxima quarta-feira (12)

DA REDAÇÃO – Tem chovido muito em Caratinga e região nos últimos dias. O DIÁRIO entrevistou o meteorologista e pesquisador Ruibran dos Reis, que explicou o motivo dessa intensidade e falou a respeito da previsão para os próximos dias.

Segundo ele, “desde o início de dezembro nós observamos a presença de uma frente fria entre os estados de Minas e Bahia, ocorrendo aí um fenômeno ZCAS, que é Zona de Convergência do Atlântico Sul, trazendo umidade do Amazonas sentido oceano Atlântico. Choveu forte no mês de dezembro nas regiões Norte e Nordeste do estado. E a ZCAS depois do dia 25 de dezembro se posicionou mais na região central. Então um dos maiores volumes de precipitação ocorreram na região central do estado, no alto Rio Doce, com precipitações acima da média histórica para os primeiros dez dias de janeiro. Também em Caratinga com fortes chuvas, além de Ipatinga, Timóteo e Coronel Fabriciano”.

De acordo com Ruibran dos Reis, agora a previsão é que ZCAS se posicione nas regiões do Triângulo, Oeste e Sul do estado a partir de quarta-feira (12). “Então depois de uma temporada com fortes em boa parte do estado de Minas Gerais elas começam a diminuir bastante a partir de quarta-feira, posicionando entre Minas e o estado de São Paulo. Assim teremos sol entre nuvens a partir de quarta-feira (12) em quase todos o estado com temperaturas em elevação”.