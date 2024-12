Chuva forte com granizo atinge cidades da Zona da Mata e causa estragos

DA REDAÇÃO – A forte chuva que atingiu a região da Zona da Mata na tarde desta terça-feira (17) causou danos significativos em cidades como Leopoldina e Teixeira, mas trouxe alívio para Muriaé, onde a precipitação ocorreu com menos intensidade do que o esperado.

Em Leopoldina, moradores da zona rural foram surpreendidos por uma chuva de granizo que causou diversos estragos. Segundo a Defesa Civil, embora os danos materiais tenham sido registrados, não houve relatos de ocorrências graves ou feridos.

Situação semelhante foi vivida em Teixeira, onde a população também enfrentou uma chuva intensa de granizo. Vídeos e imagens registrados pelos moradores circularam nas redes sociais, mostram o impacto do fenômeno.

Já em Muriaé, a chuva prevista para o mesmo período não trouxe a intensidade temida, poupando a cidade de maiores transtornos. De acordo com os meteorologistas, a previsão para os próximos dias é de mais chuvas na região, com temperaturas variando entre 21°C e 31°C.

A Defesa Civil segue em alerta, especialmente em áreas suscetíveis a alagamentos e outros danos causados pelo clima instável. Moradores são orientados a redobrar a atenção e acionar o órgão em caso de emergências.

Rádio Muriaé