Chuva de granizo provoca estragos em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE- Após os fortes efeitos da onda de calor que vem atingindo várias regiões do país, a chuva de granizo registrada na tarde desta quinta-feira (28), provocou danos na cidade de Santa Bárbara do Leste. As imagens que circularam pelas redes sociais mostram árvores quebradas e até arrancadas.

As secretarias de Meio Ambiente e Obras estão mobilizadas para dar assistência às famílias afetadas e na limpeza da cidade.

O temporal com rajadas de vento provocou diversos danos, como queda de um telhado que provocou o rompimento de uma fiação da Cemig. Em outro ponto, um eucalipto caiu sobre outro telhado, rompendo outra fiação. Partes de concreto de um imóvel desabaram na Rua Vereador Alaor da Silva Araújo, no bairro Tito Mateus.

A cidade ficou por horas sem internet. Ainda há algumas localidades sem fornecimento de água e energia. Não houve registro de feridos.