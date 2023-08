CHUVA DE GOLS NO REGIONAL

Esplanada lidera o grupo A, enquanto Fluminense do Sal está em primeiro no B

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A manhã de domingo (27) com céu carrancudo e dia chuvoso não é típico dessa época do ano. Mas, talvez fosse um prenúncio que teríamos uma chuva de gols também na abertura do returno do Campeonato Regional da LCD. Foram 12 gols em quatro jogos pelo certame.

Em Vermelho Novo, os donos da casa receberam o 1° de Maio e fizeram bem o dever de casa, goleando por 5 a 0 e demonstrando que estão cada vez mais forte na briga por uma das vagas do grupo.

Em Piedade de Caratinga, a APEC recebeu a Associação Sportiva de Bom Jesus do Galho. Um bom público compareceu ao estádio municipal apesar do frio e chuva fina. Num jogo muito equilibrado, os visitantes saíram na frente, mas os donos da casa buscaram o empate.

O Fluminense do Sal levou seu mando de jogo contra o Juca Antônio para a cidade de Vargem Alegre. O Tricolor do bairro Aparecida que já havia vencido na rodada passada o mesmo adversário em Santa Rita de Minas, voltou a vencer por 3 a 0. O resultado, deixa sua classificação bem encaminhada para a semifinal.

Santa Bárbara 1 x 1 Esplanada

Nem mesmo a chuva fina e o frio impediram que as duas torcidas comparecessem em bom número ao estádio municipal Francisco Ferreira Maia, em Santa Bárbara do Leste. O campo de jogo se apresentava em boas condições para um grande jogo.

Quando a bola rolou, o Tubarão tratou de pressionar logo, aos 5 minutos, Caetano subiu sem marcação e abriu o placar para o time azul para alegria da Tubateria. Os donos da casa continuavam pressionando, enquanto o Esplanada parecia nervoso sem conseguir se organizar. Mesmo criando inúmeras situações de gol, o Tubarão não ampliou, o Verdão conseguiu se organizar e equilibrou o jogo. Aos 40 minutos da etapa inicial, o lateral-esquerdo Rodrigues tentou fazer o cruzamento, a bola pegou efeito e surpreendeu o goleiro Gustavo que não alcançou sofrendo assim o gol de empate. No segundo tempo, o Santa Bárbara continuo pressionando e desperdiçando gols. Além de esbarrar mais uma vez no goleiro João Pedro que teve ótima atuação. Ao final, o placar de 1 a 1 ficou melhor para o time alviverde que ficou com a liderança do grupo.

Santa Bárbara: Gustavo, Magno, Marco Aurélio, Jajá (Mateus Escala), Caetano (Renan), Lucas Pelé, Thiago, Pikatchu (Éder) Emílio, Eraldo, Itinho, Thiaguinho. Técnico: Dedel.

Esplanada: João Pedro, Fábio, Luiz Fernando, Branco, Rodrigues (Rodriguinho), Higino, Júlio, Matheus (Maciel), Guilherme, Alan, Vitor Hugo. Técnico: Fernando Bocão

Arbitragem: Everaldo Oliveira foi o árbitro central, auxiliado por Anderson Oliveira e Gedeon Fernando. O trio da Liga de Manhuaçu, teve muito trabalho desde os primeiros minutos de bola rolando. Pressão das duas comissões técnicas e duas equipes com vários jogadores experientes. Mesmo demostrando bom condicionamento físico, e acompanhando os lances de perto, o árbitro a toda marcação era contestado pelos dois times. O Santa Bárbara saiu de campo reclamando muito da não marcação de pelo menos duas possíveis penalidades. Do lado esplanadense, as reclamações foram contundentes em relação a inversões de faltas. Mas, nada gerou mais reclamações do que o tempo de acréscimo na etapa complementar. Everaldo Oliveira apontou 10 minutos de tempo extra. Porém, encerrou o jogo aos 59 minutos do segundo tempo. Ao final, jogo empatado também nas reclamações em relação a arbitragem.

Rogério Silva