Chefe do Tiro de Guerra fala sobre concurso para sargento do exército

CARATINGA – O Exército Brasileiro abriu as inscrições do concurso público para Escola dos Sargentos Armados (ESA), que oferta 1.100 vagas. O prazo vai até o dia 18 de março. O valor é de 95 reais. As inscrições devem ser feitas no site oficial do Exército (www.esa.eb.mil.br). A prova objetiva será realizada no dia 12 de julho. O chefe de instrução do Tiro de Guerra 04-003 de Caratinga, subtenente Wildsley Ferreira de Souza, explica como será o concurso.

Wildsley ingressou nas fileiras do Exército Brasileiro através de provas no concurso público de admissão ao curso de formação de sargentos, em 1995, e no ano seguinte, se formou na Escola de Sargento das Armas (ESA), em Três Corações, Minas Gerais.

Conforme explicou o subtenente, para se candidatar é necessário ter ensino médio completo e ter, no mínimo, 17 e, no máximo, 24 anos de idade. “Nas áreas de Saúde e Música, no entanto, a idade máxima é de 26 anos até o término da matrícula”.

Também é necessário ter no mínimo 1,60m de altura, se do sexo masculino; ou 1,55m se do sexo feminino, além de não ser oficial ou aspirante-a-oficial na ativa das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares.

Ainda de acordo com o subtenente Wildsley, o candidato deve ser brasileiro nato ou naturalizado, “tem que ter concluído ensino médio em estabelecimento de ensino reconhecido oficialmente, apresentando no ato da matrícula o certificado de conclusão”.

As provas objetivas acontecerão no dia 12 de julho de 2020. A primeira fase do concurso é composta várias etapas, dentre elas: exame intelectual, valoração de títulos, exame de habilitação musical (para os candidatos a músico); inspeção de saúde, exame de aptidão física preliminar.

Já a segunda etapa inclui revisão médica, exame de aptidão física definitivo (EAFD), comprovação dos requisitos biográficos dos candidatos e comprovação através da heteroidentificação (confirmação sobre a autodeclaração do candidato negro), de caráter eliminatório.

O salário, após formado, do terceiro sargento é de R$ 5.049,00.

Os selecionados irão atuar no primeiro e segundo ano do curso de formação nas seguintes Unidades Tecnológicas do Exército: Alegrete (RS), Blumenau (SC); Campo Grande (MS), Fortaleza (CE), Itajubá (MG), Jataí (GO), Juiz de Fora (MG), Jundiaí (SP), Natal (RN), Pirassununga (SP), Pouso Alegre (MG), Rio de Janeiro (RJ), Taubaté (SP) e Três Corações (MG)