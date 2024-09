Chefe de tráfico de drogas em Ipanema é preso no estado do Rio de Janeiro

DA REDAÇÃO – Um dos homens apontados como chefe do tráfico de drogas em Minas Gerais e mais dois suspeitos foram presos na Praia do Vidigal, na Zona Sul do Rio, nesta segunda-feira (23).

Laércio Soa Santos Gonçalves e outros dois traficantes tinham mandados de prisão em aberto. Os três foram presos durante uma operação coordenada pela 19ª DP (Tijuca), com o apoio da 10ª DP (Botafogo) e da 14ª DP (Leblon), em conjunto com a inteligência da Polícia Civil de MG (PCMG).

Contra Laércio também constam mandados de prisão por homicídio e associação para o tráfico.

Segundo a polícia, os suspeitos são do município de Ipanema (MG) e estavam foragidos desde uma operação anterior, deflagrada na comunidade da Maré, no Rio. Após a fuga, eles passaram a se esconder na comunidade do Vidigal, onde foram monitorados pela equipe de inteligência da Polícia Civil.

Os criminosos foram encaminhados para o sistema prisional em Benfica, onde ficarão à disposição da Justiça.

Fonte: Globo.com