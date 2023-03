Chapecoense é campeã do 3º Cup de Patrocínio de Futebol

DA REDAÇÃO- Chapecoense de Piedade de Caratinga e Força Jovem do distrito de Santa Luzia fizeram no domingo (19/3) a grande final do 3º Cup de Patrocínio de Futebol de Campo.

A equipe de Piedade de Caratinga venceu a partida pelo placar de 3 a 2, conquistando o título. O evento, organizado pelo futebolista Alencar de Patrocínio reuniu sete equipes (Esporte Clube Patrocínio, União do Lage, Suísso, Esporte Clube Jacutinga, Força Jovem de Santa Luzia, Chapecoense de Piedade de Caratinga e Volta Grande Futebol Clube).

O evento reuniu grande público em todas as partidas, tendo como artilheiro o atleta do Força Jovem – Marcelo Júnio, já a equipe de Patrocínio finalizou como a equipe menos vazada da competição. O evento contou com o apoio da Prefeitura de Caratinga, através da Superintendência Municipal de Cultura e Esportes.