CHAME A FRIDA CONCORRE PRÊMIO NA ALEMANHA- Projeto inscrito por duas discentes do Mestrado em Segurança Pública da UEMG é finalista em prêmio internacional em Berlim/Alemanha

O projeto “Chame a Frida”, de autoria da discente Escrivã de Polícia de Minas Gerais Ana Rosa Campos, está concorrendo a um prêmio no The Creative Bureaucracy Festival, o qual acontecerá de forma online, em 23 Março em Berlin/Alemanha. A discente Emile Ribeiro participa do projeto na parte de comunicação em idioma estrangeiro (língua inglesa).

A premiação tem intuito de dar visibilidade aos profissionais públicos que ousaram desburocratizar problemas sociais e públicos, transformando problemas em soluções. A ideia é que, na data de 23/03/23, cada projeto finalista apresente seu trabalho para um júri de especialistas. Os projetos premiados irão ter direito a se apresentaram em uma feira presencial em Berlim/Alemanha, onde poderão receber fomentos de investidores interessados nas temáticas apresentadas.

A união entre as discentes possibilitou que o projeto fosse compreendido como um trabalho relevante na área da segurança pública, onde os profissionais de outros países conseguiram captar os impactos da ferramenta idealizada e estudada por Ana Rosa.