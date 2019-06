Chamamento público para Organizações da Sociedade Civil

Resultado final de propostas selecionadas é divulgado

CARATINGA- Foi divulgado o resultado final do chamamento público n° 1/2019 realizado pelo município de Caratinga. Foram analisadas e selecionadas propostas desenvolvidas por Organizações da Sociedade Civil (OSCs), que atuam no âmbito do Serviço Social de Proteção Social Especial e Alta Complexidade, em consonância com o Sistema Único de Assistência Social; Serviços Especializados de Saúde; ações ligadas à área do Patrimônio Cultural no Município de Caratinga, em consonância com o Fundo Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Caratinga (Fumpac) e serviços de convivência e fortalecimento de vínculos.

Confira os resultados: