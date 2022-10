Chamadas de telefone fixo entre Caratinga e 16 cidades ficarão mais baratas

DA REDAÇÃO- A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou nova resolução, revisando áreas locais de telefonia fixa, incluindo municípios considerados da região de Caratinga. Com isso, as ligações de telefone fixo deixarão de ser cobradas como ligações de longa distância e passarão a ser cobradas como ligações locais.

A revisão da Anatel ocorre a cada cinco anos. A Agência leva em consideração os dados atualizados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre regiões metropolitanas e regiões integradas de desenvolvimento.

Com a revisão, as chamadas entre Caratinga e as cidades de Açucena, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Córrego Novo, Dom Cavati, Entre Folhas, Iapu, Joanésia, Mesquita, Naque, Periquito, Pingo D’Água, São João do Oriente, Sobrália e Vargem Alegre ficarão mais baratas. Não será necessário usar mais o DDD 33. O usuário poderá discar o direto para o número que pretende fazer a ligação.

Com a decisão, as concessionárias têm 180 dias para adequar as áreas locais de tarifação e convertê-las em áreas locais. A redução será percebida por clientes que têm plano tarifado por chamada, nos planos de ligações ilimitadas não haverá mudança.