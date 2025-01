Chalé recebe ônibus para transporte de pacientes em parceria com o CIS-Caparaó

CHALÉ – A cidade de Chalé celebrou nesta terça-feira (28) a chegada de um novo ônibus destinado ao transporte de pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município. A entrega do veículo foi realizada pelo Consórcio Intermunicipal Multissetorial da Região do Entorno do Caparaó (CIS-Caparaó), em uma cerimônia que contou com a presença de autoridades locais e representantes do consórcio.

O ônibus, que será utilizado principalmente para o Transporte de Pacientes para Fora do Domicílio (TFD), promete trazer mais conforto, segurança e eficiência aos moradores de Chalé que dependem de serviços de saúde em cidades como Belo Horizonte, Manhuaçu, Muriaé e Simonésia. A iniciativa é vista como um importante reforço para a área da saúde no município.

Durante a cerimônia, o prefeito de Chalé, Bastião da Reta, não escondeu a satisfação com a nova aquisição. “Povo de Chalé, quero aqui trazer uma notícia boa: nós conseguimos um ônibus do CIS-Caparaó para a nossa cidade. Quero aqui deixar meus agradecimentos a todos do CIS-Caparaó por essa conquista. Vai ser essencial para o transporte de pacientes para fazer consultas e exames em Belo Horizonte, Manhuaçu, Muriaé e Simonésia”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Reginaldo Rapozo, também expressou sua felicidade com a conquista. “Muito feliz com essa conquista para Chalé, e eu acredito que a população vai ser muito mais bem servida. A gente vai conseguir levar serviço de maior qualidade no TFD. Os nossos pacientes têm que buscar consultas em outros municípios, e esse ônibus vai facilitar muito esse processo”, disse Rapozo.

Desenvolvimento regional

Felipe Rodrigues Clemente, secretário executivo do CIS-Caparaó, ressaltou a importância da parceria com Chalé e o impacto positivo que o novo veículo terá na vida dos moradores. “Para nós é uma grande satisfação. Chalé já é um município que, desde a criação do consórcio, faz parte conosco do CIS-Caparaó. Está conosco na saúde, na iluminação pública, na destinação correta de resíduos sólidos e agora também no transporte de pacientes. É uma alegria poder colaborar com esse desenvolvimento aqui na cidade de Chalé”, afirmou Felipe Rodrigues Clemente.

Ele ainda destacou as melhorias que o ônibus trará para o acesso à saúde. “Sem dúvida alguma, vai ser um veículo que vai viabilizar esse tratamento dos pacientes fora do domicílio, com certeza trazendo mais conforto, mais comodidade e também fazendo com que esse acesso à saúde possa ser então adequado”, completou.

O vice-prefeito Genivaldo agradeceu aos envolvidos na conquista, especialmente ao gerente de transportes do CIS-Caparaó, Eliaber Alcântara. “Queremos também agradecer aqui o nosso amigo Eliaber, gerente de transportes do CIS-Caparaó, e toda a sua equipe, que hoje está entregando para nós esse ônibus que vai fazer muita diferença aqui para a nossa cidade e vai atender muito a todos da nossa cidade que precisam muito. Nossa, muito obrigado Eliaber, Felipe e a todos vocês”, disse Genivaldo.

Eliaber Alcântara, que é filho de Chalé, emocionou-se ao falar sobre a importância do novo veículo para a cidade. “Sendo filho dessa terra, é muito bom poder fazer parte dessa conquista para o município, de conseguir trazer algo que vai ser positivo, da gente conseguir oferecer um serviço de qualidade para a população. Os maiores beneficiados vão ser os moradores dessa cidade. A gente conhece a demanda, conhece as necessidades e nos colocamos sempre à disposição para estar contribuindo para oferecer um serviço de máxima qualidade naquilo que estiver dentro do nosso alcance”, afirmou Alcântara.