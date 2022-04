Cettatic Sports AABB Caratinga realiza amistosos em Belo Horizonte

DA REDAÇÃO – “Se você quer ser o melhor, tem que enfrentar os melhores”. Seguindo essa linha de pensamento, o Cettatic Sports AABB Caratinga realizou nesse último final de semana amistosos em Belo Horizonte na categoria sub-11 no futsal. “A busca por amadurecimento e mudança de perspectiva faz parte do meu trabalho”, diz o coach Clayton Lopes.

Segundo Clayton Lopes, o intuito desses amistosos foi mostrar para atletas e pais como é a realidade das equipes de alto rendimento, qual é a diferença entre interior e capital. “Todavia, claro que ao longo da história, equipes do interior tiveram sucesso nos confrontos, mas, com a evolução tecnológica e exigência mais alta ainda, se criou uma distância novamente”, avalia o coach.

“Enfrentamos atletas que atuam no América e Cruzeiro, por exemplo, meninos tarimbados, mesmo tão jovens. O balanço foi extremamente positivo em todos os sentidos, e isso ficou mais claro ainda para os pais”, avaliou Clayton Lopes.

Cettatic Sports AABB Caratinga enfrentou as equipes do Olímpico Clube, time tradicional e atual campeão da categoria sub-11, e a equipe do Monte Sião. “Duas derrotas que mais ensinaram que machucaram. Seguimos trabalhando e com esperança de crescimento, tivemos a oportunidade em visitar um dos maiores clubes do Brasil, o Minas Tênis clube, ao qual um filho de Caratinga já está há mais de cinco anos nas funções de técnico de base e preparador de goleiros do profissional, o professor Samuel Alves”, comentou.

“Gratidão a todos que estão abraçando o projeto. Seguimos com força total, também em todas as outras competições que vieram nesta faixa”, finalizou Clayton Lopes.