CETTATIC Sports/AABB alavanca o Projeto Sub-11 de Futsal

CARATINGA – Nesta semana, o CETTATIC Sports/AABB deu mais um passo em seu Projeto Sub-11 de Futsal com a realização, através das redes sociais, do tão aguardado sorteio das camisas do América MG, Chapecoense Futsal e dois bonés da loja Tatagollstore.

De acordo com a organização, o sorteio foi um sucesso. “Houve grande participação dos internautas. A respeito dos ganhadores, foram dois de Manhuaçu, um dos Estados Unidos e outro do Barro Branco. Com a arrecadação das rifas, o projeto verdadeiramente ganhou força, e passa para o segundo estágio do processo, que é a filiação e registro junto a federação mineira de futsal. O arbitral será no dia 26 de março, em Belo Horizonte”.

A equipe continua se reunindo e treinando, inclusive, no último sábado (12) foi realizado no poliesportivo do bairro Limoeiro mais um encontro. Agora neste sábado (19) a CETTATIC Sports irá até a cidade de Santa Rita de Minas para seu segundo amistoso, que acontecerá no ginásio Maçarocão, a partir das 10h.

“Comunicamos também, que a diretoria da CETTATIC Sports já vem planejando uma segunda ação entre amigos, que será um super bingo no mês de junho”, avisa a direção do projeto.

Outra informação é que a proposta de publicidade e parceria já se encontra em trâmite, “também sendo uma ação do departamento de marketing do projeto, que irá inovar e crescer no mercado de parcerias esportivas em toda região”.

Como funciona

Muitas pessoas tem perguntado a respeito do funcionamento desse projeto. Então, a direção explica que a parceria entre CETTATIC Sports e AABB Caratinga é fruto da amizade de Clayton Lopes e Renarly Augusto. “Eles construíram uma relação de respeito e confiança, sendo o treinador um dos coordenadores esportivos do clube, em contra ponto o projeto Soccer CETTATIC está inserido no clube, o presidente da AABB abraça as ideias do treinador e neste projeto entra como parceiro administrativo”.

“O Coach CETTATIC vem por meio desta agradecer também todo Departamento de Esportes da Prefeitura de Caratinga pelo apoio, em especial ao diretor Robson Cirilo e a secretária Cristiane e a secretária de Educação Elaine Teixeira por terem dado a oportunidade em apresentar o projeto a eles”, finaliza a direção.