Após o sucesso na Copa Menino Maluquinho, equipe vence torneio sub11 em Governador Valadares

DA REDAÇÃO – Associação Desportiva Cettatic não para de inovar e conquistar. Tudo em busca de hegemonia e solidificar o modelo de treinamento “metodologia Cettatic”. “Quando falamos de Cettatic, falamos de atividades intensas, minijogos e treinos de exigência alta e técnica. Os professores da Cettatic vêm buscando solidificar está ideia. Na última competição que participarmos, mais uma vez se viu equipes que marcam alto, muito movimento na construção e intensidade do início ao fim dos jogos”, explica o coach Clayton Lopes.

Copa Menino Maluquinho

Dentro do planejamento, o coach Clayton Lopes disse que ficou muito satisfeito com o desempenho dos Tigres na Copa Menino Maluquinho, finalistas em todas as categorias, sendo campeão nas categorias sub09, 11 e 13, vice-campeão no sub 15 e 17. “Ficou nítido em que nível a Cettatic quer estar”, pontua o coach.

Copa da Amizade

A tradicional Copa da Amizade está chegando, onde a fortíssima equipe capixaba do Bola na Rede tem dominado as últimas edições. Bola na Rede tenta se manter no topo e a Cettatic chega com ambição em bater de frente.

Campeões em Valadares

O tigre de Caratinga levantou mais um troféu, o sub11. Após título na Copa Menino Maluquinho, na semana seguinte esteve na ‘capital do voo livre’ e mais que o título da Copa CTG, teve o goleiro menos vazado (Hugo Souza) e o artilheiro (Mateuzinho).

“Caratinga, definitivamente, tem mais uma marca relevante no esporte. Atual campeão sub11 da LCD, o tigre está nas semifinais no sub 15 e 17, e no próximo dia 21, nos jogos de volta, poderá concretizar e solidificar sua força. Na primeira partida da semi, no sub15, venceu o Esporte Clube Caratinga por 3×2, no sub17 abriu uma boa vantagem sobre a forte equipe de Piedade por 4 x1”, avalia a direção do clube.

Rogério Silva