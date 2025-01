Cettatic lança uniforme oficial

CARATINGA – Agora, a Cettatic tem modelo padrão para seus fardamentos, como os clubes profissionais, a diretoria da instituição escolheu o uniforme oficial.

PARCERIA CONFIRMADA

Os tigres de Caratinga assinaram na última semana um ano de parceria com a equipe Chute Certo de Ipatinga. Os tigres farão parte do escrete ipatinguense nas competições no Vale do Aço e do Instituto Mineiro de Escolas de Futebol (IMEF).

“A diretoria afirma que a Associação Desportiva Cettatic finaliza sua regularização e que em 2025 estará 100%”, concluiu.