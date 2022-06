CETTATIC faz pareceria com equipe de Governador Valadares e vence no sub11

DA REDAÇÃO – Em parceria com o CTG de Governador Valadares, alguns dos alunos atletas da CETTATIC participaram da 12ª Copa CTG de Futsal. Eles disputaram a categoria sub11, onde sagraram-se campeões. A competição foi realizada no último final de semana.

O torneio contou com várias categorias, do sub 9 ao 15, muita rivalidade e jogos de ajudaram demais na maturação geral de todos os atletas. “Agradecemos ao professor Cláudio, que também devido a parceria, liberou os atletas Samuel Reis e Abraão para compor o elenco da CETTATIC Sports para o campeonato estadual e demais competições preparatórias”, diz a direção do clube.

O coach do CETTATIC, Clayton Lopes, agradece a oportunidade dada aos alunos Mateus Garcia, Caio Teixeira, Arthur Sabino, Matheus Amorim, Maurício Escrivani e Felipy Gabriel, “atletas que estarão disputando o campeonato mineiro da idade agora no segundo semestre”.

BOX

Informativo

A partir do dia 1º de julho estarão abertas as matrículas para escolinha de desenvolvimento para iniciação da CETTATIC, projeto este que segue os moldes da também escolinha, que fez sucesso nos anos 2000, academia 1º Passo de Futsal, que na época também era de coordenação do coach Clayton Lopes, que chegou a disputar competições no Paraná em 2004.

Clayton Lopes acumula mais de 30 títulos entre competições municipais e regionais, escolares ou de cunho oficial. Ele já foi campeão mineiro do interior e volta a disputar na base mais um certame e espera tanto com a equipes de competição quanto com a volta da escolinha, agora com nome e roupagem moderna, continuar tendo êxito.

As atividades da escolinha de desenvolvimento CETTATIC terá suas aulas no Centro Esportivo Medalha de Ouro, e será para crianças de 06 a 14 anos. “Faça sua matrícula pelo direct@cettaticconsultoria ou pelo WhatsApp (33) 998702227”.