Cettatic é vice-campeão do Campeonato Mineiro do Inteiro de Futsal

CARATINGA – No último final de semana, o Cettatic ficou com o vice-campeonato do Campeonato Mineiro do Interior de Futsal, categoria Sub 09. Os Tigres de Caratinga fizeram uma fase final quase perfeita.

Em três jogos de altíssimo nível, Cettatic perdeu o título nos critérios de desempate. Com duas vitorias para cada equipe “Cettatic e Base, no jogo decisivo ficaram no empate em 4 a 4. Sendo o Base de Uberlândia campeão do Interior por ter tomado dois gols a menos do que os tigres de Caratinga.

Comissão técnica fez balanço positivo e agora busca patrocínio para seguirem na competição. “Cettatic está classificado para o Campeonato Estadual, seguimos em busca do sonho”, avisa a comissão técnica.

Resultados

Cettatic 6 x 4 UB Futsal Uberlândia

Cettatic 11 x 3 Catiguá de Patrocínio

Cettatic 4 x 4 Base de Uberlândia