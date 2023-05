Cettatic e UAI em vantagem no Regional de base

PIEDADE DE CARATINGA/INHAPIM – Domingo (7) foi dia de bola rolando para a fase semifinal do Campeonato Regional das categorias Sub 15 e Sub 17, promovido pela Liga Caratinguense de Desportos.

Em Piedade de Caratinga, no primeiro confronto do dia, os meninos do Cettatic venceram o Esporte Clube Caratinga pelo placar de 3 a 2. Riquelme, Creiler Júnior e Jhon marcaram para o time preto e amarelo. Para o Dragãozinho, marcaram Pedro Henrique e Luiz. Este resultado, obrigará o Rubro Negro a vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar a grande final. A Cettatic joga pelo empate no próximo domingo.

A partida de fundo foi entre os donos da casa, a equipe de Piedade, encarando a Cettatic pela categoria Sub 17. Leonardo, João, Daniel e Celso fizeram os quatro gols dos visitantes, Diogo descontou para os anfitriões. O placar de 4 a 1 dá grande vantagem a Cettatic para o jogo da volta.

Em Inhapim deu UAI

A reportagem do Diário de Caratinga esteve em Inhapim acompanhando os confrontos da outra semifinal entre UAI e ADIM de Imbé de Minas. Às 8h, a bola rolou na categoria sub 15, logo aos 06 minutos, Diogo cobrou escanteio e marcou gol olímpico abrindo placar para os donos da casa. Logo depois, Kauan ampliou de voleio de dentro da área. O time azul e preto de Imbé diminuiu com Vítor Hugo aproveitando falha da defesa inhapinhense. Mas, melhor no jogo, o time da casa fez o terceiro com Robert. Na sequência, Kauan e Lucas fecharam o placar em 5 a 1 para a União Atlética Inhapinhense. O jogo da volta será no próximo domingo em Imbé de Minas.

A categoria Sub 17 entrou em campo para outro confronto entre UAI x ADIM. O primeiro tempo foi com os donos da casa jogando mais no ataque, enquanto os meninos da ADIM apenas se defendiam e saiam nos contra-ataques. Porém, o primeiro tempo ficou no zero a zero.

A etapa complementar foi novamente com os garotos do UAI buscando a vantagem. A diferença foi que dessa vez, saíram os gols. Carlos abriu o marcador e Guilherme marcou duas vezes para fechar o placar em 3 a 0 para o UAI. No domingo próximo, a Associação Desportiva de Imbé de Minas precisará reverter os resultados em ambas categorias para chegar à final.

Arbitragem

Francisco Martins foi o central no primeiro confronto, auxiliado por Wanderson Silva e Reinaldo Gonçalves. Uma atuação segura, acompanhando de perto os lances e aplicando corretamente os cartões.

Na categoria Sub-17, Reinaldo Gonçalves assumiu a arbitragem, soube suportar bem a pressão dos bancos e dos meninos em campo. Sem polêmicas, que pudessem comprometer o resultado de campo, o trio teve mais uma boa atuação. Nas duas partidas, a mesa ficou por conta da competência do jovem Tiago que soube controlar ambas comissões técnicas.

No próximo domingo (14), conheceremos os finalistas do Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos.

Rogério Silva