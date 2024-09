Cettatic e a construção de uma história vencedora

CARATINGA – A Associação Desportiva Cettatic Sports vem construindo uma história vencedora. A instituição tem se notabilizado por conseguir expressivos resultados nas categorias de base, seja no futebol, fut7 ou futsal. As conquistam ultrapassam as fronteiras de Minas Gerais.

CAMPEÃO COPA SESC EM GV

Os tigres de Caratinga vêm fazendo história. No módulo de rendimento, a categoria sub 09 não para de quebrar recordes, invencibilidade, goleiros destaques e artilharias entre outros prêmios individuais. A Alcateia conta com a ‘tempestade’ Lorenzo, natural de Caratinga e residente em Governador Valadares. O atleta tem sido um dos destaques.

CAMPEÃO DOS CAMPEÕES

No último final de semana, Cettatic esteve em Jacaraípe/ES para as decisões da competição que se iniciou há três meses. A equipe caratinguense foi campeã da Região Nordeste-Leste. “E agora sagrando o campeão dos campeões”, destaca a direção.

CETTATIC É CARATINGA NO MINEIRO

Confirmado: Nos dias 27, 28 e 29 de setembro, Caratinga irá receber a final do interior de futsal e os tigres representaram a cidade contra as equipes de Uberlândia e Patrocínio. O Clube Atlético Mineiro é o campeão metropolitano e agora e a decisão do interior. Os jogos serão realizados do ginásio do América.

Na fase de classificação, Cettatic conseguiu duas vitórias sólidas, sendo 8 a 2 diante da Academy e 6 a 4 contra Base.

“Seja um apoiador, seja um patrocinador e venha lotar o ginásio. Cettatic é Caratinga nesta grande final”, convoca a direção.