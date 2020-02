CESEC de Caratinga funciona em novo endereço

Matrículas já estão abertas na Escola Estadual Dom Carloto, Bairro Esplanada

CARATINGA- O Centro Estadual de Educação Continuada “Professor Celso Simões Caldeira”, mudou de endereço. A unidade está funcionando anexo à Escola Estadual Dom Carloto.

O diretor Romeu Miranda Júnior destaca que a mudança foi motivada por uma questão de economia para o Estado, além de proporcionar um ambiente mais adequado ao estudo. “O governador, devido aos problemas financeiros que o estado atravessa, tem feito contingenciamento de despesas. É deixar de pagar o aluguel e a gente estabelecer em prédio próprio, barateia para o estado e saímos do aluguel que era caro e vem para um espaço próprio, escolar; lá era uma casa, então ficamos aqui mais acomodados e mais tranquilos em relação ao futuro”.

A estrutura que abriga o CESEC conta com seis salas. Romeu explica como tem sido a logística de funcionamento. “A Escola Dom Carloto funciona de manhã e de tarde com os alunos do 1° ao 5° ano, sobra para nós o espaço à noite. Por enquanto, estamos funcionando à noite com professor e aluno. Para o administrativo temos duas salas que abrangem direção, supervisão e a secretaria”.

O diretor ainda explica que futuramente o local passará por reforma, possibilitando ampliação dos serviços ofertados. “Estamos com a perspectiva de uma reforma do prédio, o dinheiro já foi até depositado, o processo licitatório está pronto. Temos três blocos, A, B e C. O bloco C fica nos fundos, que será a dependência do CESEC, junto com essas duas salas que estamos. Futuramente atenderemos tarde e noite. Temos hoje um corpo docente de 12 professores que vão atender seis à tarde e seis à noite, ficará muito bom para todo mundo”.

MATRÍCULAS

O CESEC foi criado em meados da década de 80, para atender àquela população de jovens e adultos que estavam fora da escola, por diversos motivos. De lá pra cá, vem atendendo a um grande público da microrregião de Caratinga, prestes a completar 35 anos de existência.

Podem se matricular pessoas com idade acima de 15 anos que pretendem concluir o Ensino Fundamental e acima de 18 anos para quem deseja finalizar o Ensino Médio. “Temos uma faixa etária bem abrangente, tem aluno até de 70 anos”, frisa Romeu.

As matrículas funcionam durante todo o ano. Basta apresentar a documentação exigida e dar o pontapé inicial para retomada dos estudos. “Aqui é diferente da escola regular, lá se tem um tempo limitado para fazer a matrícula, aqui é o ano todo, a escola é aberta. Qualquer momento que a pessoa desejar matricular, quiser concluir os estudos pode nos procurar. Atualmente pedimos os documentos pessoais, carteira de identidade, CPF, título de eleitor, certificado de reservista para os homens, histórico ou declaração da última escola que estudou, se tiver foto 3×4, certidão de casamento ou casamento e uma conta de energia recente”.

O CESEC ainda conta com a Banca Permanente de Avaliação, com três professores para aplicação de provas, os chamados exames especiais, a exemplo do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “O aluno que não pode frequentar uma escola regular ou o CESEC, porque aqui não temos a obrigatoriedade de presença; pode fazer a Banca. Marca os exames para o dia que puder fazer a prova, são quatro grandes áreas e passando, emitimos o certificado que é válido em todo o território nacional”.

A demanda é crescente e somente em 2019, foram 950 matrículas efetivadas. “Este ano estamos fazendo novas matrículas, aproveitamos e rematriculamos muitos alunos que vieram conosco até o final de dezembro, também matriculando os novatos. É uma rotatividade, trabalhamos com uma média de 600 a 1.000 matrículas todo ano”.

Flexibilidade de horário e conclusão dos estudos de acordo com sua disponibilidade. Esses são alguns dos motivos que a instituição tem sido bastante procura. “Essa é a vantagem do CESEC, a duração é o aluno que determina. Se ele vier todos os dias, quanto mais vezes vier, mais rápido ele termina. Temos aqui os professores orientadores, todos os dias eles vêm a escola, passam os trabalhos e aplicam as provas. Todos os dias o aluno tem esse trabalho pedagógico bem definido e orientado”.

O CESEC está situado à Rua Manoel Gonçalves de Castro, 286, Bairro Esplanada. Informações e dúvidas podem ser esclarecidas por meio do telefone (33) 3321-6474 ou Facebook Cesec de Caratinga.