CERCO FECHADO

Suspeito de roubo no Ceasa é detido na rua Ernestino Gomes da Costa

CARATINGA – Um assalto foi registrado na manhã de ontem nas imediações do Ceasa. Dois autores abordaram uma idosa, 68 anos, e roubaram uma bolsa contendo dinheiro, cheques e celulares. A Polícia Militar foi acionada e fechou o cerco. Um dos suspeitos, Bruno Ferreira Costa, o ‘Tanaka’, 25 anos, foi detido na rua Ernestino Gomes da Costa, no bairro Salatiel, numa ação da guarnição do tenente-coronel Luciano Reis, comandante do 62º Batalhão de Polícia Militar. Os pertences da vítima foram recuperados. Os militares apreenderam um revólver, três munições e uma moto usada pelos suspeitos.

Segundo informações, a vítima foi abordada por dois assaltantes que estavam em uma moto vermelha assim que ela saiu do Ceasa. Os autores roubaram sua bolsa contendo dinheiro, cheques e celulares. A PM foi acionada e a guarnição do comandante Luciano Reis fez cerco na rua Ernestino Gomes da Costa. A dupla furou o cerco, mas o piloto da moto se desequilibrou. Neste momento, o comandante conseguiu capturar Tanaka, que estava de carona. Ele foi preso em flagrante. Com o suspeito foram encontrados R$ 3.942,80 em dinheiro, R$ 2.528,44 em cheques e dois aparelhos celulares. Os militares também apreenderam um revólver calibre 38 e três munições intactas do mesmo calibre. O comparsa conseguiu fugir, mas abandonou a moto na zona rural. O veículo foi recolhido pela PM.

Bruno foi detido e levado para delegacia de Polícia Civil. Ele já tem passagens pela polícia.

AÇÃO DA PM

Comandante Luciano Reis disse como se deu essa prisão. Ele ressaltou que a Polícia Militar realizava operação na manhã de ontem, quando foi informado que os autores fugiram numa moto sentido a Praça da Estação. “Minha equipe observou qual seria o trajeto e fizemos o cerco. Conseguimos encontrá-los, eles furaram o cerco, mas o motociclista se desequilibrou, o ‘carona’ acabou caindo e nós efetuamos a prisão”, contou tenente-coronel Luciano Reis, especificando a apreensão da arma e das munições e a recuperação de todos os itens roubados.

Um dos autores fugiu e abandonou a moto na zona rural. O comandante frisou que este veículo estava sendo utilizado para a prática de crimes. Foi constatado que a moto era produto de furto/roubo e que ela teve sua cor alterada.

A ação da PM resultou na recuperação dos bens da vítima, porém tenente-coronel Luciano Reis faz um alerta. Ele recomenda que as pessoas tomem certas precauções. “Tem que ter muita cautela para conduzir numerários, ainda mais uma senhora de idade conduzindo grande quantia em dinheiro. Essa senhora chegou a ser agredida. Então nossa primeira dica é em relação à ostentação, não ficar mostrando grande quantia em dinheiro. O infrator passa a observar a vítima. Ele busca informações. Nesse caso, o ideal é optar por empresas de valores para fazer o transporte desse numerário”.