Cerca de 20 pessoas ficam feridas em acidente na BR-474

Colisão envolveu dois ônibus. Não houve feridos em estado grave

PIEDADE DE CARATINGA – Na manhã desta terça-feira (29), aproximadamente vinte pessoas ficaram feridas levemente na colisão entre dois ônibus no KM 144, da BR-474, estrada que liga Piedade de Caratinga a Ipanema.

O ônibus que transportava apanhadores de café dos municípios de Caratinga e Ubaporanga colidiu contra outro, da Viação Rio Doce.

A senhora Maria de Fátima contou que no momento do acidente havia muita neblina, por isso o motorista do ônibus que transportava trabalhadores da colheita de café não viu o ônibus da viação Rio Doce parado, e não conseguiu evitar a colisão.

Natália do Vale, que também trabalha na colheita de café, disse que por causa da serração, o motorista não enxergava o que estava em sua frente. “Muita gente machucou, eu estava dormindo, acordei com impacto, porque caí, e vi todo mundo caído com a cara cheia de sangue. Graças a Deus não teve morte, mas foi muita gente ferida”, contou Natália.

O sargento Oliveira, do Corpo de Bombeiro Militar, relatou que quando a guarnição chegou ao local, algumas pessoas já estavam do lado de fora, e outras havia sido socorridas por terceiros. “As vítimas socorridas pelo Samu e bombeiros, estavam com dor no joelho, escoriações na face e outros ferimentos leves”, explicou o sargento. Cinco vítimas foram socorridas pelo Samu e outras cinco pelo Corpo de Bombeiro Militar. Aproximadamente dez pessoas foram socorridas por terceiros.

A viação Rio Doce informou que nenhum de seus onze passageiros ficou ferido e foi enviado outro coletivo para seguir viagem.