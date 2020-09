Centro segue com o maior número de pacientes diagnosticados com Covid-19

População de 30 a 39 anos teve a maioria dos resultados positivos

CARATINGA – O Centro continua sendo o bairro com o maior número de casos confirmados por local de residência, sendo 282. Em seguida está o Santa Cruz com 223 notificações e o Nossa Senhora Aparecida com 114.

Faixa etária e sexo

Por faixa etária e sexo, a maioria dos diagnósticos positivos para a covid-19 foi na população de 30 a 39 anos, sendo 191 homens e 259 mulheres. O total é de 450 casos.

O quantitativo de pessoas acima de 60 anos que tiveram seus casos confirmados foi de 230. Outras 17 pessoas menores de um ano a 4 anos foram diagnosticadas.

Raça/cor

Por raça/cor, a maioria das pessoas diagnosticadas é branca, sendo 779. Os outros casos foram distribuídos em: parda (708), preta (93) e não informado (61).

Do total de casos confirmados, 1.370 não possuem comorbidades, já 271 tem algum tipo de doença.

Profissionais de Saúde e de Segurança

De abril a setembro, 341 profissionais de saúde se infectaram pelo Coronavírus. A maioria dos diagnósticos ocorreu em agosto, sendo 127.

39 profissionais de segurança também tiveram os seus testes confirmados para a doença, sendo a maior parte deles também em agosto.

Internações

Dos 112 casos de covid-19 que necessitaram de internação, 99 pacientes ocuparam leitos do Casu, dois ficaram no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e 11 foram internados em outros municípios. 76 foram internados com presença de comorbidades.

Nove profissionais de saúde e um de segurança precisaram ser internados.