CENTRO LOTADO

Filas enormes foram registradas nas portas dos bancos e lotéricas ontem. Poucas pessoas utilizavam máscaras

CARATINGA- Na manhã e na tarde de ontem, o movimento no centro da cidade foi intensificado, se comparado aos últimos dias. Filas enormes nas portas dos bancos e das casas lotéricas.

Idosos, adultos e crianças bastante próximos, poucos utilizando máscaras de proteção. Há demarcações no chão apontando a distância em que cada pessoa deve ficar uma da outra, mas, devido ao grande número de pessoas não era possível respeitar este limite. Conforme apurado pelo DIÁRIO, em alguns locais, tumultos foram registrados.

A Caixa Econômica Federal afixou um cartaz orientando que durante o horário de atendimento só pode haver um usuário para cada terminal de autoatendimento, devido às medidas de segurança definidas pelas autoridades para combater o coronavírus. Já o Banco do Brasil mantém o atendimento presencial no interior da agência limitado a permanência máxima de cinco clientes por vez. Medidas para o interior das instituições bancárias, mas fica o desafio em relação às aglomerações externas.

De acordo com o decreto que dispõe sobre novas medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) estão proibidas as aglomerações de pessoas em espaços públicos, tais como: praças, jardins, campos esportivos, pistas de esportes, quadras poliesportivas, academias ao ar livre, parquinhos e similares por tempo indeterminado.

O DIÁRIO procurou a Prefeitura de Caratinga, que informou que cerca de 40 agentes comunitários de saúde ficarão vinculados ao Departamento de Vigilância Sanitária realizando o trabalho de orientação acerca das medidas de prevenção necessárias frente à pandemia do coronavírus.

Os agentes realizarão o trabalho em estabelecimentos comerciais, Unidades Básicas de Saúde, agências bancárias, lotéricas, entre outros. “Se, mesmo diante das recomendações, as irregularidades persistirem, será comunicado à direção da Vigilância Sanitária, que encaminhará fiscais para poderem fazer a lavratura dos autos e, até mesmo, realizar a aplicação das multas”, disse.

Os agentes participaram nesta segunda-feira, dia 6, de uma capacitação para iniciar o trabalho nesta terça-feira, dia 7.