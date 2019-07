Centro de Reabilitação Funec promove animada Festa Julina

Pacientes e familiares aproveitaram a programação e a diversão foi total

CARATINGA – Nem mesmo o frio atrapalhou a animação da Festa Julina do Centro de Reabilitação Funec no último fim de semana. Bandeirolas, comidas e doces típicos, roupas coloridas e muita alegria na festa que já está em sua quarta edição e já é uma tradição no calendário institucional. Para professor Antônio Fonseca, diretor executivo da Funec compartilha que “é motivo de muita honra, para nós da Fundação Educacional de Caratinga, poder oferecer mais de trinta modalidades de terapia e ver pessoas superando os mais diversos tipos de problemas. É motivo para festejarmos”.

A programação da festa foi bem variada. A festa começou com a tão esperada prova de equitação, especialmente pelos praticantes de equoterapia. Esta modalidade de terapia traz benefícios motores, emocionais e psíquicos para os pacientes. O público acompanhou com muita atenção a segunda edição da prova na Festa Julina. Para os praticantes, foram momentos de muita alegria e de superação. Edcarlos Marques de Souza é bicampeão na modalidade adaptado e contou que “está tão feliz que nem tem explicação”. Ele é praticante de equoterapia no Centro de Reabilitação Funec e vem superando várias limitações que surgiram após sofrer um acidente de moto há alguns anos.

A médica Daniela Fonseca Genelhu, diretora geral do Casu e idealizadora do Centro de Reabilitação Funec, reforça que “a socialização dos pacientes é muito importante porque mostra que eles estão inseridos em sociedade. É uma oportunidade de interação, integração e brincadeiras e de apresentação daquilo que eles aprenderam nas terapias e um momento de descontração e alegria que, com certeza, contribui muito para o tratamento deles”, comenta.

A Festa foi promovida pelo Centro de Reabilitação e contou com grande envolvimento dos colaboradores e de familiares de pacientes. E a comunidade também ajudou com as doações. E para animar o público, teve apresentação dos praticantes de musicoterapia e dos psicólogos, e também uma linda participação das crianças do Projeto Crescer dançando quadrilha. E não podia faltar o tradicional bingo da bezerra! Muita gente queria o prêmio, mas só uma ganhadora levou o prêmio.