Atendimentos são realizados no auditório do Unec

CARATINGA- Teve início ontem o atendimento pelo Centro de Atendimento para beneficiários do Auxílio Emergencial. Os serviços que até então estavam concentrados apenas na agência da Caixa Econômica Federal, com intensas aglomerações, passou a ser realizado também no Centro de Convenções Dário Grossi do Centro Universitário de Caratinga, situado à Avenida Moacir de Matos, centro.

A medida é uma iniciativa da Prefeitura de Caratinga e Caixa. O objetivo é diminuir a aglomeração de pessoas nas filas da instituição bancária.

O atendimento acontece das 9h às 14h, com distribuição de senhas e uma estrutura preparada para manter o distanciamento entre as pessoas e dar mais comodidade e segurança aos beneficiários do programa. No local é possível realizar a geração do Código ou guia para recebimento do benefício, bem como orientações diversas sobre o assunto.