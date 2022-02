Centro de Atenção Psicossocial Adulto e Infantil em Inhapim discute o tema saúde mental

CARATINGA – A Secretaria de Saúde, através do Centro de Atenção Psicossocial Adulto e Infantil do município de Inhapim, promoveu na última sexta-feira (28/1), um encontro com os servidores dos Caps e equipe de saúde mental dos municípios vizinhos pactuados para a promoção do planejamento institucional e matriciamento em saúde mental para o quadriênio 2021/2024.

O evento foi aberto pelo vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, acompanhado do secretário de Saúde, Flávio Nascimento, e pela coordenadora de saúde mental do município de Inhapim, Iracy Vieira.

Em sua fala o vice-prefeito Sandro destacou a importância do planejamento governamental para permitir investimentos em políticas públicas que gerem resultados para população, principalmente no que tange a saúde mental. “O Janeiro Branco é uma campanha ao estilo da Campanha Outubro Rosa e da Campanha Novembro Azul. Tem por objetivo chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à Saúde Mental e Emocional das pessoas. O que estamos fazendo hoje aqui é planejar nosso trabalho para os próximos anos, buscando sempre conhecimento para melhorar nosso atendimento aos nossos usuários, pois quando a rede funciona, ou seja, quando todos os equipamentos estão sintonizados (CAPS Adulto e Infantil, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, ESF, NASF, Educação, NASF, AMI, Conselho de Saúde) os resultados positivos são potencializados e a população é melhor atendida”, enfatizou o vice-prefeito.

Segundo a coordenadora de saúde mental, Iracy, a campanha do “Janeiro Branco” é desenvolvida logo no primeiro mês do ano pois a população está mais propensa a refletir e a planejar sua vida. “Pensar sobre o tema da saúde mental gera conscientização, combate tabus, muda paradigmas, orienta os indivíduos e inspira autoridades a respeito de importantes questões relacionadas às vidas de todo mundo. O Janeiro Branco é uma fonte inesgotável de ações e de reflexões sobre tudo isso. A campanha ocorre no primeiro mês do ano porque em termos simbólicos e culturais, as pessoas estão mais propensas a pensarem em suas vidas, em suas relações sociais, em suas condições de existência, em suas emoções e em seus sentidos existenciais. E, como em uma “folha ou em uma tela em branco”, todas as pessoas podem ser inspiradas a escreverem ou a reescreverem as suas próprias histórias de vida”, destacou Iracy Vieira.

A coordenação dos trabalhos ficou a cargo do médico Gustavo Fonseca Genelhu Soares, que ministrou uma palestra voltada para o planejamento estratégico das ações de saúde mental que envolvam o município de Inhapim e os demais pactuados. “O mês de janeiro é tradicionalmente marcado pela cultura do recomeço, da renovação. Após as festas de final de ano, em que todos somos impelidos a repensar nossas vidas, a fazer um balanço de nossas ações, chega janeiro, trazendo uma espécie de cobrança interna para realizar algo que faça os doze meses que temos pela frente melhores do que os que passaram. Trata-se, claro, de uma simbologia. Nada muda de fato entre o dia 31 de dezembro e o dia 1º de janeiro. Muitos, porém, consideram a divisão do tempo em anos, uma criação sábia da humanidade, que permite às pessoas uma oportunidade de fazer uma pausa, entre o fim e o início de algo, para recarregar as energias, avaliar o passado e planejar o futuro. Essas oportunidades estão espalhadas em várias ocasiões da vida – aniversários, feriados religiosos, casamentos, velórios, mas o início do ano cria um clima generalizado e mais duradouro.

JANEIRO BRANCO

Janeiro, portanto, é uma página em branco, onde pode ser reescrita uma nova história, a depender de nossas ações. Pensando nisso, psicólogos de Uberlândia criaram o ‘Janeiro Branco’, para incentivar as pessoas a mudarem suas vidas e buscarem o que as fazem felizes, convidando-as a entender que assim como os anos, a vida é feita de ciclos, de forma que com empenho, possamos encerrar aqueles que não nos fazem bem, e iniciar os que nos trarão felicidade. A escolha da cor branca é inspiradora: é a partir do branco que toda cor pode surgir, possibilitando colorirmos nossas vidas com o tom que desejarmos. O branco é afinal, um convite à criatividade. O objetivo principal do Janeiro Branco é chamar a atenção de todo mundo para o tema da saúde mental na vida das pessoas. Quando se fala em saúde mental, muitos relacionam à ausência de doenças como depressão, ansiedade, bipolaridade, etc. A Organização Mundial da Saúde – OMS, entretanto, conceitua saúde como um completo estado de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças ou demais enfermidades. Em relatório emitido pela entidade, diz-se que saúde mental é “um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe suas próprias habilidades, consegue enfrentar as situações estressantes que são comuns nas rotinas diárias e é capaz de ter uma vida ocupacional produtiva. Assim, nosso equilíbrio mental pode ser afetado independentemente de doenças, por situações cotidianas que todos vivenciamos, como pressões internas e externas, conflitos de relacionamento, perdas ou desemprego, tendo reflexo inclusive na nossa saúde física e social”, concluiu Gustavo Fonseca.

