Centenário do trabalho feminino na Primeira Igreja Presbiteriana

CARATINGA- 100 anos do trabalho feminino na Primeira Igreja Presbiteriana de Caratinga. A Sociedade Auxiliadora Feminina (SAF) atua em várias localidades, sendo um grupo de mulheres que auxilia cada congregação. O centenário será celebrado neste final de semana.

De acordo com o reverendo Teodomiro Fontes, a SAF de Caratinga foi fundada em 28 de maio de 1924, por dona Maria Coutinho Matos. “Mãe do ex-prefeito da nossa cidade, Moacir de Matos e mãe da dona Naná, que foi dona do ABC Hotel. Nossa irmã Naná fez parte dessa SAF por mais de 90 anos. A mãe dela foi a sócia-fundadora, logo após ela nasceu e viveu trabalhando aqui por mais de 90 anos”.

A SAF tem por objetivo auxiliar a igreja, os trabalhos sociais, atuando ainda na arrecadação de fundos para oferta missionária. “Tem por iniciativa, acolher as mulheres que chegam à igreja e fazer com que elas façam parte da Sociedade, da igreja como um todo. Nossa SAF tem uma história muito grande, foi a primeira Sociedade Feminina Evangélica da cidade de Caratinga, nossa igreja é a primeira evangélica de Caratinga”.

Ele chama atenção para a união das mulheres que fazem parte do grupo. Um trabalho que faz toda a diferença nas atividades da igreja. “Sempre uma ajudando a outra, fazendo campanhas e elas conseguem fazer grandes feitos. Temos igrejas aqui na cidade que começaram com o trabalho da SAF, através do cuidado, carinho dessas mulheres e Evangelho que pregavam”.

A comemoração do centenário acontecerá neste sábado (8) e domingo (9) na Igreja Presbiteriana. “Vai ser uma festa, um culto, momento de muita celebração e alegria, inclusive, estará conosco a presidente da nacional de SAFs, porque nossa igreja se organiza em local, federação, confederação sinodal e nacional. São quatro instâncias. As festividades começarão abertas ao público a partir das 18h30 no sábado e no domingo, às 9h e 19h. Todos estão convidados”.

Marluce Lima Alves, presidente da SAF em Caratinga, destaca que o trabalho realizado é muito significativo dentro da igreja. “Como auxiliadoras, estamos sempre ao lado do pastor, do nosso Conselho. Sempre unidas, desenvolvendo trabalho dentro da igreja, de ação social, apoiando uma a outra, para o engrandecimento do evangelho”.

A SAF nacional foi fundada em 11 de novembro de 1884, em Recife. “E o interessante é que daí a 40 anos já estava na nossa cidade de Caratinga, um grupo de mulheres. Naquela época não existia a internet, a comunicação como nós temos hoje e já tínhamos esse grupo de mulheres aqui reunidas e organizadas por uma Sociedade Auxiliadora Feminina interna da Igreja Presbiteriana no Brasil”, frisa Marluce.

Atualmente, o Brasil conta com 2.844 SAFs locais, que fazem parte de 343 federações e 88 sinodais. “No ano de 2023, todas as SAFs do Brasil reunidas, colhemos para o trabalho missionário a oferta de R$ 6.735.202,00. Essas ofertas são direcionadas a todos os missionários espalhados em todos os continentes. O trabalho de pequenas ofertas, que juntas direcionamos. Temos aqui na SAF local uma diretoria e nossa executiva, que são as mulheres que ocupam as secretarias. Nessa organização temos nos mantido todos esses anos. É muita alegria e entusiasmo”, finaliza.