Centenário da Primeira Igreja Presbiteriana

CARATINGA- A Primeira Igreja Presbiteriana de Caratinga celebrará o seu centenário na próxima quarta-feira (14). Devido a pandemia não será possível realizar uma grande celebração, mas, a data será comemorada seguindo os protocolos sanitários contra a covid-19, como destaca o reverendo Teodomiro Fontes. Em entrevista ao DIÁRIO, ele relembra a história social e de fé da igreja e de que forma a data será comemorada.

Teodomiro frisa que esta data é muito importante para igreja e também para a cidade. “Não é todo dia que uma igreja faz 100 anos e nem todo mundo vê isso acontecendo. Passamos várias gerações na nossa igreja e, agora, temos essa alegria de poder comemorar o centenário. Isso é muito importante pra nós, motivo de muita gratidão de louvar de fato aquele que é o dono da Igreja, que tem sustentado essa igreja durante todo esse tempo”.

Ele relembra do papel importante desenvolvido pela Primeira Igreja Presbiteriana, contribuindo com o desenvolvimento de Caratinga na área da Educação. “O Reverendo Uriel de Almeida Leitão foi de fato um desbravador aqui na nossa cidade, abrindo oportunidades de estudo para todos, inclusive muitas pessoas de renome na sociedade hoje, tanto em Caratinga como no Brasil inteiro, que passaram pelo Colégio Caratinga, estudaram na nossa igreja, que ficaram no internato da nossa igreja. Temos de fato uma importância muito grande para o desenvolvimento social e, acima de tudo, pela pregação do evangelho nessa região. De fato a igreja levou muito do evangelho às cidades aqui da redondeza e foi um polo de evangelização e de missões na nossa região”.

Reverendo Teodomiro observa o crescimento exponencial da igreja e de que forma o trabalho se iniciou na cidade. “Chega um missionário aqui em 1908, americano, vendendo bíblias e uma família recebe esse missionário e em gratidão pela hospedagem ele deu uma bíblia de presente a essa família e um membro dessa família foi lendo a bíblia e com isso se converte: a família Miranda de Sapucaia. E com essa família veio o evangelho pra cá, depois chega o senhor Juca Vasconcelos, vindo de Campos, ele já era evangélico e sabendo da igreja aqui ele muda para a cidade de Caratinga e começa a fortalecer o trabalho. Em 1918 abre-se uma congregação aqui na Rua Raul Soares e, depois, transfere pra cá. No dia 14 de julho de 1921 é organizada a igreja pelo reverendo Aníbal Nora, que veio lá de Alto Jequitibá para organizar esse ponto de trabalho”.

De lá para cá, o campo foi se formando e mais pessoas passaram a fazer parte da igreja. A sede conta atualmente com 250 membros. Se considerar as congregações esse número chega a 420. “Temos hoje cinco lugares de culto em Caratinga, três igrejas e duas congregações. Temos também congregações em Santa Bárbara do Leste, Sapucaia, Dom Corrêa; trabalhos que foram levados pela nossa igreja”.

Se tratando da programação do centenário, será realizado um culto de gratidão na próxima quarta-feira. “Esse culto vai ser mais para a igreja mesmo e as congregações devido à questão que limita da pandemia e de fato não podemos promover nenhuma aglomeração e, muito menos, causar possibilidade de contaminação dos nossos membros”.

A grande celebração do centenário foi transferida para 2022 com a temática “Um ano de gratidão por um século de bênçãos”. “Se Deus assim permitir, será um ano de celebrações, todo mês teremos um culto de ação de graças, vamos trazer pregadores de fora, grupos musicais, com toda certeza temo que fazer um movimento grande aqui, não só para a igreja, mas, para toda a cidade para lembrar com muito gratidão dos 100 anos que Deus concedeu à nossa igreja”.

Teodomiro deixa uma mensagem para os membros da igreja. “Quero agradecer a todos os membros da igreja, desde o primeiro até o que nasceu agora, têm muitas criancinhas que nasceram esse ano. Vocês fazem parte desta história e foram instrumento de Deus para construir esta história. A igreja é feita de pessoas, não é o prédio, a estrutura física, são as pessoas que dedicaram, contribuíram, ajudaram, oraram, evangelizaram, fizeram da nossa igreja o que ela é, crescer, desenvolver. Quero agradecer também aos pastores que dedicaram tanto das suas vidas ao trabalho dessa igreja. Inclusive o pastor que ficou mais tempo aqui, o Reverendo Uriel de Almeida Leitão, que ficou quase 50 anos pastoreando essa igreja e tem um ministério muito frutífero e abençoador aqui na nossa cidade. E aos demais pastores que dedicaram e trabalharam com afinco para que essa igreja pudesse chegar aos 10 anos”.

E finaliza acrescentando que a história da Primeira Igreja Presbiteriana foi construída por muitas pessoas, o que representa a união. “Temos que louvar a Deus pela vida de cada um deles. Tivemos infelizmente a perda de uma irmã, Edna Naná, por causa do covid, era a mais antiga da igreja, dos 100 anos foi membro 91 anos. Infelizmente, Deus quis chamá-la para a glória, mas, falamos com muita saudade dessa história e desses irmãos que construíram e fizeram da nossa igreja o que ela é”.