Censo 2020: IBGE abre quase 100 vagas de trabalho em Caratinga

Também há oportunidades nos municípios da região. Confira os detalhes dos processos seletivos

CARATINGA – Foram publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dois editais dos processos seletivos simplificados para três cargos do Censo Demográfico 2020. As inscrições estão abertas até o dia 24 de março no site do Cebraspe, banca organizadora dos processos seletivos.

Joelson Oliveira de Carvalho, chefe da agência do IBGE Caratinga, explica que o Censo Demográfico 2020 entrará de casa em casa para compor um novo retrato da realidade do Brasil. “Já tem alguns anos que estamos nos preparando para a realização do Censo Demográfico, pesquisa de grande relevância para a sociedade, não só pela contagem da população, vamos rever como está a população dos municípios em termos de quantidade, mas também dados sociodemográficos. O censo tem uma importância fundamental nas políticas públicas e no setor privado, porque é a única pesquisa que traz informações sociodemográficas a nível municipal. Se terá uma noção de como está a escolaridade, trabalho e rendimento, além da população”.

Os editais visam preencher, em caráter temporário, vagas para a função de recenseador, agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS). “Para supervisores, que chamamos de ACM e ACS e para recenseadores, que é quem realmente coleta de fato as informações do censo. Para o cargo de supervisor, o nível de escolaridade exigido é médio e para o recenseador o nível de escolaridade é fundamental. Para ACM a remuneração é de R$ 2.100,00, enquanto, para a função de ACS, o salário é de R$ 1.700,00 com mais o auxílio-alimentação de R$ 458. O recenseador será remunerado por produtividade, de acordo com o número de domicílios visitados.”.

Somente em Caratinga são 80 vagas para recenseadores e 12 para supervisores. “Criamos duas áreas de trabalho fora da sede, uma em São João do Jacutinga e uma em São Cândido, de modo que consigamos captar pessoas mais de perto dessas localidades e teremos um ACS em cada. Das vagas de recenseador, são seis para cada uma dessas localidades e o restante para a sede do município”, explica Joelson.

Os contratos terão duração prevista de três meses, podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária. Os profissionais contratados temporariamente pelo IBGE também terão direito a férias e 13º salários proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e conforme o estabelecido pelos editais para ACS / ACM e para recenseadores.

INSCRIÇÕES

As inscrições já estão disponíveis no site www.cebrasp.org.br e seguem até o dia 24 de março. Para ambas as funções dos processos seletivos, as provas serão realizadas em todos os municípios onde houver vagas. As provas para ACM / ACS serão em 17 de maio e para Recenseadores, em 24 de maio

A taxa de inscrição para as funções de nível médio é de R$ 35,80 e para recenseador, de R$ 23,61. Os valores podem ser pagos em qualquer banco, casa lotérica ou pela internet.

Os candidatos a recenseador farão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática, 5 questões sobre Ética no Serviço Público e 25 questões de Conhecimentos Técnicos. Os candidatos a ACM / ACS farão prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico Quantitativo, 5 questões de Ética no Serviço Público, 15 questões de Noções de Administração / Situações Gerenciais e 20 questões de Conhecimentos Técnicos.

Todas as informações sobre os conteúdos detalhados que serão cobrados nas provas, distribuição de vagas por municípios, atribuições dos cargos e cronograma do Processo Seletivo Simplificado estão no edital, no site do CEBRASPE (https://www.cebraspe.org.br/concursos/). Confiras as vagas nos quadros: