Cena 1 marca nova fase do teatro em Bom Jesus

BOM JESUS DO GALHO – Está em cartaz o Projeto Cena 1, que traz para o município oficinas gratuitas de interpretação, direção e caracterização de personagens para teatro. As aulas acontecem as terças e quintas, das 17h às 19h, na Escola Estadual Padre Dionísio Homem de Faria, parceira do projeto. As atividades iniciaram em março e seguem até o fim de abril com participação de cerca de 20 adolescentes a partir de 13 anos. A iniciativa foi aprovada no Edital Doce e tem apoio da Fundação Renova.

O projeto tem como propósito estimular e fortalecer o cenário cultural no município, que há mais 30 anos conta com a apresentação da tradicional Paixão de Cristo, pelo Grupo Atos. As oficinas do Cena 1 são ministradas pelos artistas Mari Antonaci, que está frente das aulas de interpretação e direção, e Rômulo Amaral, que ensina maquiagem e caracterização de personagens. Ao todo, os participantes contarão com uma capacitação que soma 24 horas.

A produtora do projeto, Isadora Zeferino, destaca que a iniciativa cultural representa um novo ciclo em Bom Jesus do Galho. “Os alunos estão tendo a oportunidade de aprender teatro na prática, com profissionais da área. E isso faz toda diferença na formação deles”, afirma.

Ela também faz questão de destacar o nome do projeto. “Cena 1 refere-se ao primeiro momento de ação em que os atores vão se apresentar. E tem uma perspectiva de continuidade. O que reforça nosso desejo de dar sequência à formação de artistas e potencializar as atividades de artes cênicas no município. Depois do Cena 1, outras edições do projeto virão”, adianta Isadora.

Oficinas

Professora de teatro desde 2005, a atriz e produtora Mari Antonaci vem trabalhando com os alunos jogos cênicos, criação de cenas, elementos de direção e dramaturgia.

Já o artista do teatro e maquiador Rômulo Amaral desperta o olhar dos alunos para um processo de maquiagem e caracterização mais orgânico, a partir de sensações e elementos simples. “Meu desejo é que os alunos entendam que não são necessários muitos elementos ou artifícios para caracterizar um personagem. O mais importante é que eles façam escolhas no figurino, adereços ou maquiagem que reforcem as características daquele personagem ou a sensação que ele precisa transmitir”, explica o profissional.

Mostra de encerramento

O encerramento do Cena 1 será marcado por uma mostra teatral aberta ao público. “Ainda estamos definindo os detalhes da mostra, que deve acontecer em ambiente virtual, nas redes sociais do projeto”, adianta Isadora Zeferino.

Quem tiver interesse em conhecer ou acompanhar as atividades do Projeto Cena 1, basta acessar o Instagram @projeto.cena1. Também integram a equipe do projeto a proponente Goretti Zeferino, o gestor cultural Rodolfo Bello, o fotógrafo Eduardo Galetto e a designer Malu Magalhães.

Grupo Atos

O Grupo Atos, que conta com participação de mais de 50 integrantes, foi uma das principais inspirações para a criação do Cena 1. “Bom Jesus do Galho é terra fértil de atividades artísticas e culturais. E o teatro é nossa tradição. Até mesmo antes da encenação da Paixão de Cristo alcançar uma dimensão maior, já realizávamos espetáculos infantis em espaços públicos, patrocinadas pelo próprio elenco das peças e em nossas casas. Nesse período, participamos de dois dias de oficinas com atores vindos de outras regiões”, conta a jornalista Goretti Nunes, proponente do Cena 1.

Fotos: Eduardo Galetto | Cidade Nuvem