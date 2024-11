Cemig reforça procedimentos de segurança com a rede elétrica na instalação de enfeites natalinos

População deve redobrar atenção para evitar imprevistos envolvendo energia elétrica

DA REDAÇÃO – A época natalina é uma das mais aguardadas pelas famílias, que aproveitam a ocasião para enfeitar as fachadas, jardins e árvores para celebrar o momento. Por isso, a Cemig destaca medidas de segurança para que sejam evitados os acidentes envolvendo choques elétricos e curtos-circuitos, que podem causar incêndios e outros danos.

A instalação de ornamentos luminosos em áreas externas merece atenção devido à exposição a elementos naturais, como vento e chuva. Demetrio Aguiar, engenheiro eletricista da Cemig, alerta para a necessidade de proteção dos pontos das conexões e tomadas, além da distância de 1,5 metro da rede elétrica, nos casos de instalação de lâmpadas decorativas em fachadas, muros, jardins e árvores.

“Recomenda-se, ainda, instalar enfeites em locais fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Em caso de árvores de Natal com iluminação instalada no chão, uma sugestão é criar uma barreira física com caixas embrulhadas de presentes para impedir o acesso aos enfeites elétricos”, orienta o engenheiro da Cemig.

Ainda de acordo com o especialista da companhia, instalações feitas de forma incorreta são um grande perigo para a população. Dessa forma, a fixação dos enfeites deve ser feita de forma segura, de acordo com a especificação técnica de cada equipamento e, principalmente, evitando-se as gambiarras.

“São consideradas gambiarras as instalações que utilizam diversos fios e adaptadores (benjamins ou ‘Ts’) para realizar a ligação de diversos enfeites em uma única tomada. Esses dispositivos provocam sobrecarga e, consequentemente, o mau funcionamento dos aparelhos, podendo causar choque elétrico e princípios de incêndio”, ressalta. Demetrio Aguiar também destaca que os enfeites luminosos devem ser de boa procedência e que obedeçam a todos os requisitos técnicos de segurança.

“As pessoas devem adquirir produtos com o selo INMETRO de qualidade. Dessa forma, eles terão a garantia de que os equipamentos foram testados e são seguros. Os produtos sem procedência ou paralelos são um risco e podem causar incêndios ou choque elétrico e por isso são mais baratos. Por isso, não vale a pena a economia”, alerta.

Outra recomendação que deve ser observada é que os enfeites luminosos não podem ser muito antigos. Pelo fato de eles ficarem muito tempo guardados, o seu cabeamento pode apresentar problemas de desgaste no isolamento e provocar curto-circuito.

Atenção com a rede de distribuição

Em caso de instalações em fachadas das residências, principalmente, aquelas com mais de um pavimento, deve-se observar uma distância mínima de um 1,5 metro em relação à rede elétrica. “Além disso, os enfeites devem ficar bem afixados para não se desprenderem em caso de ventania e não se projetem sobre a fiação de rede elétrica, causando acidentes”, reforça.

Para aqueles que pretendem enfeitar suas ruas, inclusive os responsáveis do poder público municipal, o especialista em segurança do trabalho alerta que é proibido afixar qualquer enfeite em postes ou quaisquer estruturas da Cemig. Esses ornamentos precisam observar a distância mínima de 1,5 metro da rede elétrica, para que não possam ser projetados contra a fiação em caso de ventania.

Enfeites podem causar acidentes graves

De acordo com a Abracopel, somente no ano passado em residências em todo Brasil, foram registradas 210 mortes provocadas por choques elétricos. De acordo com a entidade, tais acidentes geralmente ocorrem pela energização acidental de equipamentos elétricos com partes metálicas externas, envelhecimento e falta de manutenção adequada dos equipamentos, ausência de aterramento elétrico adequado e/ou a ausência do dispositivo Diferencial Residual (DR) nas instalações conforme apontado pelas investigações.

Segundo a Abracopel, a maioria dos acidentes em ambientes residenciais são causados por eletrodomésticos e eletroeletrônicos, destacando-se as instalações em áreas externas à residência. A combinação de eletricidade com água, que é potencializada em função do período chuvoso, aumenta significativamente o risco de acidentes fatais devido a fugas de corrente. O estudo mostra que que extensões, benjamins e tomadas foram responsáveis por 21 ocorrências em todo o país, que provocaram 16 mortes.

Além disso, a falha na isolação de condutores elétricos, que também engloba situações como o contato acidental com fios descobertos, instalações provisórias (como o caso de enfeites natalinos) e utilização de “gambiarras” podem provocar acidentes