Cemig realiza serviços em Caratinga na próxima semana

A empresa vai instalar religadores, além de executar manutenções e modificações de rede

CARATINGA – A Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig informa que nas próximas segunda e terça-feira (28 e 29/4), vai realizar a manutenção em transformador, além de modificações da rede elétrica e instalação de um novo religador na área central e no bairro Nossa Senhora das Graças, em Caratinga.

“Esse equipamento melhora a continuidade do fornecimento de energia, pois atua religando o sistema elétrico automaticamente. Assim, quando há interrupção de energia por um objeto ou uma árvore que cai sobre a rede elétrica, por exemplo, o sistema já identifica a falha, isola a área danificada e normaliza o abastecimento de energia para os clientes no menor tempo possível”, destaca a empresa.

Para realizar o serviço com segurança, será necessário interromper o fornecimento de energia, na segunda-feira das 8h30 às 13h30, nos seguintes endereços:

Rua Antônio Catuca, entre os números 15 e 55, Centro

Rua Coronel Antonio Salim, entre números 310 e 336, Centro

Rua Juquinha Maria, entre números 10 e 510, Centro

Rua Lalato Maria, números 90, 95 e 350, Centro

Rua Alberto Vieira Campos, entre números 349 a 537, Dario Grossi

Rua Deputado José Augusto F. Filho, entre números 384 e 525, Dario Grossi

Rua A, entre números 132 e 876, Nossa Senhora das Graças

Avenida Professor Armando Alves da Silva, entre números 1290 e 1963, Zacarias

Ainda na segunda-feira(28/4), vai ser preciso interromper o fornecimento de energia das 14h às 17h30, nos seguintes endereços:

Praça Monsenhor Rocha, entre números 5 e 102, Centro

Rua Capitão Paiva, entre números 37 e 56, Centro

Rua Raul Soares, entre números 340 e 375, Centro

Vila Dom Carloto, entre números 10 e 31, Centro

Rua Deputado Dênio M. Carvalho, número 2, Santa Cruz

Na terça-feira(29/4), os trabalhos acontecem entre 7h e 10h, nos seguintes locais:

Rua Wander Lelis, entre números 31 e 51, Centro

Praça Monsenhor Rocha, entre números 6 e 68, Centro

Vila Coronel José Pinto Correia, entre números 22 e 47, Centro

Durante esse período, caso precise executar algum serviço na instalação elétrica interna, o consumidor deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança.

“Esclarecemos que em função da complexidade dos serviços a serem executados poderá ocorrer atraso no horário previsto ou cancelamento deste desligamento sem aviso prévio. Por medida de segurança todos os equipamentos devem ser considerados energizados durante o período mencionado. Caso os serviços de melhoria sejam concluídos antes do horário indicado o fornecimento de energia elétrica será restabelecido”, finaliza a nota emitida pela Cemig.