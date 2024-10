Cemig realiza operação especial para as Eleições 2024

Foram feitas manutenções preventivas em mais de 9 mil locais utilizados pela Justiça Eleitoral para votação, apuração e transmissão

DA REDAÇÃO – A Cemig preparou uma operação especial para dar suporte às operações do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TER-MG) neste domingo (6), durante o primeiro turno das eleições municipais. O objetivo é garantir o fornecimento de energia nos locais de votação, transmissão e apuração dos votos nos 774 municípios da área de concessão da empresa no Estado (95% da área de Minas).

Nas últimas semanas, técnicos da companhia realizaram inspeções preventivas em mais de 9 mil locais que serão utilizados pela Justiça Eleitoral e todos os desligamentos programados foram cancelados. Foram feitas centenas de podas de árvores, trocas de cabos e equipamentos, além de outros serviços para garantir a plena operação da rede elétrica em todo estado.

“Além da manutenção preventiva, vai haver um reforço no número de equipes disponíveis para atendimentos emergenciais em todas as regiões de Minas. A Cemig ainda terá a presença na Sala de Situação dentro do TER-MG e na Sala do Centro de Comando e Controle do Estado (CCCE), de onde as equipes de campo poderão ser acionadas rapidamente”, afirma Pollyana Jeruza de Faria, gerente de Relacionamento com Poder Público Municipal da Cemig.

As ações estão de acordo com o termo de cooperação assinado, em julho deste ano, pela Justiça Eleitoral e a Cemig, que previu a formulação de um plano de contingência geral e regional para atendimento a ocorrências no primeiro e segundo turnos das eleições deste ano.

“A Cemig está empenhada em garantir o fornecimento de energia para todos os locais de votação. Para isso, foram feitas inspeções prévias e estamos disponibilizando, de forma estratégica, equipes especializadas para atender qualquer emergência. Para a empresa é um motivo de orgulho fazer parte desse evento tão importante da democracia e é nossa responsabilidade atuar de forma ininterrupta, antes, durante e depois do pleito para garantir o pleno funcionamento do nosso sistema elétrico”, afirma o vice-presidente de Distribuição da Cemig, Marney Antunes.