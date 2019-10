Cemig realiza obras de melhoria na rede elétrica na próxima terça (29)

CARATINGA – A Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig informa que, na próxima terça-feira(29/10), vai realizar obras de melhoria na rede elétrica de Caratinga, com instalação de um novo religador. Segundo nota emitida pela empresa, “com esse novo equipamento, vai haver um aumento da flexibilidade operativa, o que proporciona redução do número de clientes atingidos nas interrupções de energia e também há uma redução no tempo médio de duração dos desligamentos”.

Por uma questão de segurança, vai ser necessário a interrupção de energia para alguns clientes. O fornecimento de energia será suspenso de 9h às 15h, nos seguintes endereços:

-Vila Batista, número 22, Centro

-Rua Coronel Antônio da Silva, entre números 845 e 855, Centro

-Rua Coronel José Maria Fernandes, número 8, Centro

-Rua Marechal Deodoro, entre números 17 e 159, Centro

-Vila Otávio Rezende, entre números 34 e 62, Centro

-Praça Calógeras, entre números 26 e 92, Dario Grossi

-Travessa Doutor José Augusto, entre números 50 e 90, Dario Grossi

“Durante esse período, caso precise executar algum serviço na instalação elétrica interna, o consumidor deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança”, orienta a empresa.

“Esclarecemos que em função da complexidade dos serviços a serem executados poderá ocorrer atraso no horário previsto ou cancelamento deste desligamento sem aviso prévio. Por medida de segurança todos os equipamentos devem ser considerados energizados durante o período mencionado. Caso os serviços de melhoria sejam concluídos antes do horário indicado o fornecimento de energia elétrica será restabelecido”, finaliza nota emitida pela Cemig.