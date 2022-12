Cemig realiza obras de melhoria na rede elétrica da área central nesta quarta-feira (7)

CARATINGA – A Cemig informa que vai concluir a obra de melhoria na rede elétrica da área central de Caratinga, na quarta-feira(07). Durante o serviço, eletricistas da empresa vão trocar postes e substituir cabos de média tensão. “A Cemig está investindo cerca de R$ 500 mil para modernizar a rede elétrica do local”, diz a nota emitida pela empresa.

“Para que seja possível realizar esse trabalho com segurança, será necessário interromper o fornecimento de energia para os clientes nos seguintes locais e horários”, acrescenta a Cemig.

07/12/22 – das 9h às 16h

Vila João Caetano

Vila Esmeralda

Rua João Pinheiro, entre números 275 e 419, Centro

Avenida Professor Armando da Silva, número 1330, Zacarias

Rua Professor Olinto, entre números 21 e 35, Centro

Rua José Carlos Pereira, entre números 10 e 162, Nossa Senhora Aparecida

Rua Vereador Lindolfo Soares Carvalho, entre números 3 e 15, Santo Antônio

Rua Capitão Paiva, números 460, Centro

Rua Dona Osmira Muniz, entre números 10 e 500, Nossa Senhora Aparecida

Rua Major Carlos Teixeira, Entre Números 3 e 60, Centro

Rua Coronel Antônio Saturnino, entre números 126 e 159, Esperança

Vila Ferreira Maia, entre números 35 e 123, Nossa Senhora Aparecida

Vila Almeida Ferreira

Vila Vila Francisco Pontes

Vila Pentecostal

Vila Paulo Afonso

Vila Modesto

Vila João Venâncio

Programação

A partir de inspeções realizadas, a Cemig faz uma programação semanal para melhorias na rede elétrica. “A Cemig procura realizar as manutenções sem interferir na continuidade do atendimento, mas, em muitas situações, é necessário interromper o fornecimento de energia para a realização do serviço. Isso é interrupção programada”.

Segurança

“Durante o período da interrupção, caso precise realizar manutenção na instalação elétrica interna da residência, o cliente deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado. Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso”.