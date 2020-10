Cemig realiza obras de melhoria da rede elétrica do centro

Serviços estão agendados para o próximo domingo (4)

CARATINGA – A Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig informa que, no domingo (04), vai realizar obras de melhoria na rede elétrica do centro de Caratinga. A empresa vai substituir cabos de média tensão convencionais por cabos protegidos, que são mais modernos e robustos.

“A nova rede vai melhorar a interação com a arborização urbana, além de apresentar um desempenho melhor do que da rede convencional, pois se trata de cabos mais resistentes às interferências externas, como galhos e pássaros. O Governo do Estado, por meio da Cemig, está investindo R$ 300 mil reais nas obras de melhoria da rede elétrica do local”, diz a nota emitia pela empresa.

Essa etapa dos trabalhos vai ser realizada no final de semana para diminuir impacto da interrupção de energia para as atividades comerciais atingidas pelo desligamento que vai acontecer de 9h às 15h, nos seguintes endereços:

-Vila Almeida Soares, entre números 25 e 89, Centro

-Travessa Coronel Ferreira Santos, entre números 17 e 69, Centro

-Vila Galileu Coutinho, entre números 14 e 55, Centro

-Travessa João Coutinho, entre números 8 e 108, Centro

-Travessa Margarida Teixeira, entre números 23 e 102, Centro

-Vila Maria Olímpia, entre números 3 e 65, Centro

-Rua Raul Soares, entre números 75 e 354, Centro

“Durante esse período, caso precise executar algum serviço na instalação elétrica interna, o consumidor deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança”, orienta Cemig.

Esclarecemos que em função da complexidade dos serviços a serem executados poderá ocorrer atraso no horário previsto ou cancelamento deste desligamento sem aviso prévio. Por medida de segurança todos os equipamentos devem ser considerados energizados durante o período mencionado. Caso os serviços de melhoria sejam concluídos antes do horário indicado o fornecimento de energia elétrica será restabelecido.