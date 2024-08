Cemig realiza melhorias na rede elétrica dos bairros Limoeiro e Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga

A empresa está investindo mais de R$200 mil na melhoria da rede elétrica do bairro

CARATINGA- A Cemig informa que estão programados desligamentos para realização de obras no sistema elétrico dos bairros Limoeiro e Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga, na segunda-feira(19/8). A empresa está investindo mais de R$200 mil na modernização da rede elétrica do local, propiciando uma maior flexibilidade operativa, o que vai permitir uma redução tanto na quantidade dos clientes afetados por interrupções de energia quanto na frequência das ocorrências.

Para que estes serviços possam ser executados com segurança, será necessário interromper o fornecimento de energia, das 10h às 17h, nos seguintes locais:

Rua Antônio Monteiro de Rezende, número 695, Limoeiro

Rua Sebastiana Maria de Jesus, número 445, Limoeiro

Rua Sidenil Ferreira, entre números 18 e 55, Limoeiro

Rua Professora Mariana Azevedo Leitão, entre números 424 e 430, Nossa Senhora Aparecida

Rua Sebastiana Maria de Jesus, número 396, Nossa Senhora Aparecida

Rua Sebastiana Maria de Jesus, entre números 435 e 839, Nossa Senhora Aparecida

No mesmo dia, vai ser preciso interromper a energia das 10h às 11h30, nos locais abaixo:

Rua Antônio Mafra, número 100, Nossa Senhora Aparecida

Rua Professora Mariana Azevedo Leitão, entre os números 356 e 422, Nossa Senhora Aparecida

Rua Sebastiana Maria de Jesus, entre os números 165 e 393, Nossa Senhora Aparecida

Rua Sebastiana Maria de Jesus, entre números 399 e 403, Nossa Senhora Aparecida