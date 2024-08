Cemig moderniza e aumenta potência da rede elétrica do distrito de Santa Efigênia

A empresa está investindo mais de R$ 600 mil na melhoria do fornecimento para a região

DA REDAÇÃO- A Cemig realizou desligamento para realização de manutenção e obras no sistema elétrico do distrito de Santa Efigênia, em Caratinga. Na quarta-feira (28) foi realizada a substituição dos cabos de baixa tensão convencionais por uma rede protegida, com cabos mais novos, mais robustos e modernos. A empresa também converteu cabos da rede monofásica para trifásica, que tem maior potência e capacidade de atendimento aos clientes. Serão investidos mais de R$ 600 mil nas obras de melhoria do fornecimento de energia para o local.

Para que estes serviços possam ser executados com segurança foi necessário interromper o fornecimento de energia, das 10h às 17h, nos seguintes locais:

Avenida Francisco Rosa, números 300 e 360, Santa Efigênia

Rua Conceição Rosa Santos, números 17, 22, 38,95 e entre números 121 e 524, Santa Efigênia

Rua Dona Maria Eliziária, número 68 e entre os números 126 a 178, Santa Efigênia

Rua Gabriel Jovem, número 109, Santa Efigênia

Rua Geraldo Ferreira Mendes, número 37, Santa Efigênia

Rua José André Rosa, números 267 e 277 Santa Efigênia

Rua Leonor de Paiva, entre números 19 a 100, Santa Efigênia

Rua Maria Rosa, entre números 32 e 97, Santa Efigênia

Rua Maria Rosa, entre números 100 a 193, Santa Efigênia

Para que os clientes residenciais da Cemig tenham conhecimento sobre as manutenções e para que as empresas que prestam serviços essenciais à população, como abastecimento de água, hospitais, comércios e indústrias possam planejar suas atividades, a companhia envia comunicado todos os clientes cadastrados na região com 15 dias de antecedência do serviço de desligamento programado. Aqueles que não possuem cadastro, podem se inscreverem nos canais de atendimento da empresa.