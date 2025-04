Cemig moderniza e aumenta a potência da rede elétrica de Cordeiros de Minas

Está programado desligamento para realização de obras no sistema elétrico do distrito

CARATINGA – A Cemig informa que está programado desligamento para realização de obras no sistema elétrico do distrito de Cordeiros de Minas, em Caratinga. Na quinta-feira (3), vai ser realizada a substituição dos cabos de média e baixa tensão convencionais por uma rede protegida e isolada com cabos mais novos, mais robustos e modernos. A empresa também vai converter cabos da rede monofásica para trifásica, que tem maior potência e capacidade de atendimento aos clientes. Serão investidos quase R$ 500 mil nas obras de melhoria do fornecimento de energia para o distrito.

Para que estes serviços possam ser executados com segurança, será necessário interromper o fornecimento de energia, das 10h às 17h, nos seguintes locais

-Praça dos Esportes, entre números 15 e 123,

-Rua Antônio S. Rocha, número 9,

-Avenida Manoel Cordeiro Lucio, 240

-Praça Cruzeiro do Sul, número 52,

-Rua G, entre números 15 e 107,

-Rua Henriqueta S Campos, entre números 80 e 371,

-Rua Joaquim F Lopes, entre números 9 e 275,

-Rua Maria Luiza de Jesus, entre números 23 e 80,

-Rua Maria Rosa, entre números 1 e 230,

-Rua Maria Silvana Neto, entre números 159 e 196,

-Rua Paulino Emanoel, entre números 23 e 100,

-Rua Pedro Gonçalves, entre números 5 e 240,

-Rua Santa Rita, entre números 12 e 222

Para que os clientes residenciais da Cemig tenham conhecimento sobre as manutenções e para que as empresas que prestam serviços essenciais à população, como abastecimento de água, hospitais, comércios e indústrias possam planejar suas atividades, a companhia envia esse comunicado a todos os clientes cadastrados na região com 15 dias de antecedência do serviço de desligamento programado. Aqueles que não possuem cadastro, podem se inscreverem nos canais de atendimento da empresa.

“Durante esse período, caso precise executar algum serviço na instalação elétrica interna, o consumidor deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança”, informa a empresa.

“Esclarecemos que em função da complexidade dos serviços a serem executados poderá ocorrer atraso no horário previsto ou cancelamento deste desligamento sem aviso prévio. Por medida de segurança todos os equipamentos devem ser considerados energizados durante o período mencionado. Caso os serviços de melhoria sejam concluídos antes do horário indicado o fornecimento de energia elétrica será restabelecido”, acrescenta a Cemig.

A Cemig disponibiliza aos seus clientes a opção de receber avisos de desligamento para obras e manutenção preventiva no sistema elétrico por SMS ou e-mail. Basta atualizar os seus dados no Cemig Atende Web: http://www.cemig.com.br.