Cemig investe em eficiência energética para os hospitais da cidade

O Hospital Irmã Denise(Casu) e o Senhora Auxiliadora receberam ações da Cemig

CARATINGA – Com o objetivo de contribuir com as instituições que cuidam da saúde dos mineiros, principalmente em época de pandemia, a Cemig, por meio do Projeto Cemig nos Hospitais, está investindo na substituição de equipamentos mais eficientes para os hospitais públicos e filantrópicos de Minas Gerais. Em Caratinga, o Hospital Irmã Denise (Casu) recebeu uma secadora de roupa e uma autoclave. Já o Hospital Senhora auxiliadora teve três secadoras de roupas e substituídas, além de uma autoclave. Com essas melhorias, a Cemig está investindo mais de R$660 mil nos hospitais da cidade.

As novas secadoras devem oferecer mais agilidade aos processos hospitalares e contribuir para a redução do consumo de energia, conforme afirma o engenheiro de eficiência energética da Cemig, Fernando Queiroz. “Esse modelo de secadora é desenvolvido com tecnologias capazes de evitar o superaquecimento, característica fundamental para a conservação das roupas e, principalmente, para a segurança dos profissionais da saúde”, explica.

Já as novas autoclaves vão garantir mais segurança no processo de esterilização e contribuir para a redução do consumo de energia. “A autoclave é um aparelho dotado de recipiente hermeticamente fechado, cujo interior atinge altas temperaturas. Esse equipamento é utilizado para esterilizar artigos por meio de calor úmido sob pressão”, afirmou o engenheiro.

Com a iniciativa, a Cemig busca contribuir para que os hospitais reduzam a parcela do orçamento destinada à conta de energia, ainda mais nesse momento em que cada recurso economizado tornou-se fundamental. Assim as instituições conseguem destinar mais investimentos para outras demandas, incluindo aquelas referentes ao combate da pandemia.

Programa de Eficiência Energética e saúde

As ações do Programa de Eficiência Energética em hospitais resultarão, ao longo do biênio 2019 e 2020, na substituição de 97 secadoras, 71 autoclaves e na modernização da iluminação de 73 hospitais. Além disso, o Programa prevê a implantação de focos cirúrgicos – lâmpadas utilizadas em procedimentos de alta complexidade – e de sistemas de geração fotovoltaica. Os recursos destinados ao atendimento dessa demanda devem ultrapassar R$ 40 milhões.